Angola: Le gouvernement annonce l'émission de titres de dette publique d'un montant maximal de 300 millions de dollars américains

Luanda — Le ministère des Finances a annoncé ce mardi l'émission de titres de dette publique d'un montant maximal de 300 millions de dollars américains (1 dollar américain équivaut à 911 kwanzas) pour financer le Budget général de l'État (BGE) 2025.

Dans le cadre de la vente d'obligations du Trésor en devises (OT-ME), réglées en kwanzas, cette initiative s'inscrit dans la stratégie de levée de fonds destinée à couvrir les besoins de financement du BGE 2025, permettant ainsi la réalisation des objectifs économiques et sociaux énoncés dans cet instrument.

Le département ministériel explique que l'opération vise également à privilégier l'attraction de l'investissement national et à diversifier les sources de financement du BGE et les instruments financiers destinés à canaliser l'épargne des agents économiques.

La levée de fonds en question, ouverte à tous les investisseurs du 6 au 29 octobre de cette année, est réalisée sous le format « Bookbuilding », avec des maturités initiales de 5 et 8 ans et des échéances les 13 août 2030 et 13 août 2033.

Concernant la rentabilité de l'instrument proposé, l'adjudication se fera en fonction du volume, ce qui signifie que les titres seront émis avec des taux d'intérêt maximum de 5,00 % et 7,00 % respectivement.

Pour souscrire, selon le ministère des Finances, les personnes intéressées doivent contacter tout établissement financier agréé sur le marché local des valeurs mobilières, à savoir les banques, les sociétés de distribution de titres et les sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Les transactions enregistrées dans les carnets d'ordres seront réglées financièrement en deux cycles : le premier le 17 octobre et le second le 31 octobre, la liquidation ayant lieu le jour ouvrable suivant.

Le ministère des Finances souligne également que cette émission témoigne de l'engagement de l'exécutif à poursuivre les objectifs économiques et sociaux essentiels énoncés dans le budget de l'État pour 2025, et réaffirme la volonté de l'État d'explorer des alternatives de financement national et de promouvoir le marché des capitaux.