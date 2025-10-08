Angola: Le Président de la République se rend en Belgique pour participer au Global Gateway Forum

7 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, se rend mercredi à Bruxelles, en Belgique, où il participera le lendemain à la deuxième édition du Global Gateway Forum.

Selon le service de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État prendra la parole lors de cet événement au nom de l'Union africaine, partageant la scène avec d'éminents dirigeants mondiaux, dont Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Le Global Gateway Forum est une initiative de l'Union européenne visant à renforcer les liens stratégiques avec d'autres régions du monde, en promouvant des partenariats dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de la numérisation et de la recherche scientifique, en vue d'une croissance durable et inclusive.

L'événement réunit des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations multilatérales, d'institutions financières et du secteur privé, pour discuter des opportunités et des défis du partenariat mondial dans le contexte géopolitique actuel. ART/LUZ

