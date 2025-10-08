Angola: La gouverneure de Cunene attire l'attention sur l'impact de la pollution sonore sur la santé

Ondjiva — La gouverneure de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa, a attiré l'attention ce mardi (7) sur les effets négatifs de la pollution sonore sur la vie des habitants d'Ondjiva (Cunene), plaidant pour la préservation d'un environnement sain.

S'exprimant lors de la 6e réunion ordinaire du gouvernement provincial, Gerdina Didalelwa a déclaré qu'une attention accrue devait être accordée à la pollution sonore, compte tenu de son impact sur la santé publique, le bien-être de la population et le développement touristique de la région.

La gouverneure s'est dite préoccupée par les plaintes quotidiennes du public concernant ce problème causé par certains promoteurs d'événements culturels et récréatifs dans les zones résidentielles.

« Nous nous réunissons pour trouver des solutions afin de gérer l'exposition prolongée au bruit dans la province et de prévenir ses conséquences dévastatrices sur la santé mentale et la qualité de vie en général », a-t-elle souligné.

La dirigeante a annoncé que la réunion abordera également les nouveautés introduites par le décret présidentiel n° 84/25 du 16 avril, portant approbation du règlement relatif au guichet unique pour l'octroi de droits fonciers et la gestion de la pollution sonore dans la ville d'Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene.

L'ordre du jour de la réunion comprend également une présentation du niveau de conformité du plan d'activités annuel élaboré au cours des premier et deuxième trimestres 2025 et la création du comité d'organisation de l'événement provincial du 11 novembre, célébration du 50 ans de l'Indépendance nationale.

La ville d'Ondjiva compte actuellement 95 628 habitants répartis dans 24 quartiers.