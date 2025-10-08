Angola: La ministre appelle à une plus grande rigueur dans les finances publiques

Luanda — Les finances publiques sont l'un des piliers de la souveraineté de l'Angola et leur solidité repose sur une pratique professionnelle fondée sur la connaissance, l'éthique, la discipline et l'esprit d'équipe, a déclaré lundi à Luanda la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

S'exprimant lors de la clôture des célébrations de la Semaine des Finances, à l'occasion de la Journée des Finances publiques, le 3 octobre, Vera Daves de Sousa a exhorté la génération actuelle à agir de manière plus responsable dans la gestion des finances publiques, car il est nécessaire de transmettre des valeurs aux générations futures.

« Les professionnels du MINFIN doivent contribuer à garantir une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, afin que l'État honore ses engagements et que les citoyens perçoivent leurs impôts non pas comme un fardeau, mais comme un investissement collectif dans le bien commun », a-t-elle affirmé.

Selon la ministre, il est nécessaire de continuer à servir avec dévouement, d'honorer la mémoire du passé et de relever avec compétence les défis du présent, tout en construisant avec confiance l'avenir des finances publiques angolaises.

S'appuyant sur l'histoire, Vera de Sousa a rappelé que c'est par la loi n° 72/76 du 27 novembre que le Conseil révolutionnaire a officiellement créé le ministère des Finances (MINFIN), nommant le major Saydi Mingas premier ministre des Finances de la République d'Angola.

La Semaine des finances publiques en Angola s'est tenue du 3 au 6 octobre.