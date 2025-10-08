Tunisie: Octobre rose/Série d'actions et programme d'activité de la société civile - Le combat se poursuit

«Parce que chaque femme est une combattante, alors, faisons front commun. Le cancer du sein, parlons-en», tel est le slogan de l'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer du sein (Atamcs), à l'occasion, demain, d'une journée d'action, de mobilisation et de festivités dans la lutte contre le cancer du sein à Sousse.

Dans le cadre de la campagne Octobre rose en Tunisie, la société civile se mobilise activement pour la sensibilisation et le dépistage précoce du cancer du sein. L'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer du sein (Atamcs) organise demain, mercredi 8 octobre 2025 au Campus IHE Sousse Espita, une journée d'activité pour une meilleure préventions du cancer du sein. Conférences, info dépistage, animations, ateliers, actions RSE, stands et formation sont au programme. L'entrée est ouverte au public et gratuite.

Un front commun

Auparavant, dimanche dernier sous l'égide de l'Atamcs, une marche de soutien aux femmes malades, mais aussi de sensibilisation en vue de prévenir le cancer du sein chez la femme, sous le slogan «Fakad rouhek» c.à.d. «faites le contrôle». Une centaine de femmes exclusivement ont parcouru un sentier à Ben Arous qui les a menées près de vestiges de l'époque punique et romaine, pour ce qu'elles ont appelé «la marche rose».

«Un geste simple peut sauver votre vie» peut-on lire dans leur communication digitale. Dans la même journée, une animation avec des séances de gymnastique et de zumba qu'ont organisée les membres de l'Atamcs.

Toujours dans le cadre de l'Octobre rose qui se tient depuis le 1er octobre jusqu'au 31 octobre 2025, des associations clés, outre l'Atamcs, l'Association Nourane, s'associent souvent à des institutions publiques et privées pour organiser des événements majeurs.

Ces activités comprennent généralement des journées de dépistage anonyme et gratuit dans différents gouvernorats, des marches et manifestations solidaires (comme sur l'Avenue Habib Bourguiba à Tunis), et l'organisation de caravanes médicales mobiles telles que le «Train rose» pour atteindre les zones éloignées.

De plus, on observe des campagnes de sensibilisation en milieu professionnel, des événements sportifs (en partenariat, par exemple, avec la Fédération tunisienne de Basketball) et des conférences pour promouvoir l'importance des examens réguliers et fournir un soutien aux femmes touchées.

L'association Atamcs d'assistance aux malades du cancer du Sein est une Association à but non lucratif.

Il s'agit de la première association du genre en matière de lutte et d'assistance contre le cancer du sein en Tunisie.

Une autre association reconnue pour son combat contre le cancer du sein et qui est présidée par Raoudha Zarrouk, à savoir l'Association des malades du cancer (AMC) a publié, il y a moins d'un mois, un spot de sensibilisation, avec des révélations importantes à l'adresse des femmes. Le lien youtube du spot : https://www.youtube.com/watch?v=xy54kkXlF70