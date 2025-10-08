Tunisie: Récemment parus à Orients éditions - « Kawa Arabica » - Derrière la petite tasse...

C'est une jolie petite collection que proposent les Editions Orients, dirigées par Ysabel Saïah-Baudis : des ouvrages dont le petit format n'empêche guère la grande érudition et la vaste documentation.

« Kawa Arabica » est consacré à... l'histoire du café, vous l'aurez deviné. « Prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous ». Ecrivait l'immense Mahmoud Darwich. Et Cheikh Abdel Kadir avait déjà dit : « Le café est la petite soeur de la liberté ».

C'est cette liberté, ce partage et cette humanité que ce livre tente de reproduire.

La carte du café est immense, complexe et couvre les deux hémisphères. Le kawa arabica vient des tréfonds de la civilisation pour s'imposer dans les salons des cours d'Europe. « Derrière la petite tasse, quatre siècles d'orientalisme nous contemplent », écrit Ahmed Youssef qui signe la préface de cet ouvrage parfumé.

L'auteur n'en est autre qu'Antoine Galland, plus connu comme auteur des Mille et Une Nuits. Celui-ci signait en 1699 un traité peu connu : « De l'origine et du progrès du café ». L'histoire du café est romanesque, gourmande, pleine de rebondissements et savamment parfumée. Le livre aussi