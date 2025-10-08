Tunisie: Tourisme - Retour en force des marchés traditionnels

Le tourisme tunisien continue, heureusement, à honorer son statut de secteur sauveteur, qui intervient, à chaque fois, pour compenser, ainsi, les contre-performances d'autres activités. Les statistiques de l'année en cours attestent d'une forte reprise au niveau des arrivées internationales.

Pour les 9 premiers mois de 2025, la Tunisie a réussi à attirer plus de 5 millions de visiteurs. Ce qui est encore plus important, c'est que même si le taux d'occupation risque d'être moins important tout au long de la prochaine étape, les perspectives seraient assez positives pour le reste de l'année, puisque les analystes parlent déjà d'un volume global d'arrivées d'environ 11 millions.

Un nouveau record pour le secteur qui, malgré des controverses importantes, reste toujours stratégique.

Le mérite de ce bon comportement revient, certainement, au retour en force de certains marchés traditionnels. On pense, en particulier, au marché anglais qui, après un ralentissement significatif depuis 2015, a retrouvé, cette année, son dynamisme. Les statistiques du premier semestre retiennent, à ce stade, un rebond de 48%.

Cette forte progression du secteur a été également possible grâce à la performance de certaines régions, notamment celle de Nabeul. Les données disponibles parlent ainsi de plus 666.000 visiteurs jusqu'en septembre 2025, soit une progression de 2% par rapport à la même période de l'année précédente. Les nuitées ont progressé de leur côté de 2,5% avoisinant les 3 millions de dinars.

Cette performance est tout à fait légitime, car la région a réussi à présenter une offre diversifiée et attractive qui a allié le balnéaire, l'écologique, le patrimonial et le culturel. Sans parler d'une activité para-touristique de qualité reposant, en grande partie, sur des produits de terroir à forte tendance ou encore sur de nouvelles offres spécifiques comme les routes culinaires, trop demandées par la clientèle.

Certains analystes affirment, malgré l'absence de données chiffrées précises, que le Sud tunisien, tout comme Nabeul, a réussi, de son côté, à réaliser une belle saison touristique, en raison notamment d'une offre authentique, responsable, et qui plus est personnalisée. Des produits spécifiques qui ont eu le mérite d'enrichir l'expérience client.

Donc, autant de facteurs importants qui nous autorisent aujourd'hui à inscrire notre secteur stratégique dans une perspective positive.

D'ailleurs, l'ONU Tourisme affirme que la performance du secteur tunisien est bien fondée, car, en plus de ses propres atouts, l'offre tunisienne a évolué cette année dans un environnement touristique international plutôt favorable.

On parle ainsi d'une évolution d'environ 5% au premier semestre 2025, avant même d'entamer la pleine saison, avec, surtout, une perspective pour l'ensemble de l'année beaucoup plus prometteuse.

Toutefois, malgré ces bons résultats, il est nécessaire de rester prudent et de chercher, constamment, à aller de l'avant, car le marché mondial reste toujours sous pression, en raison notamment des tensions géopolitiques et du ralentissement économique, des facteurs qui pourraient faire replonger le secteur touristique dans l'incertitude.

Et cela s'applique à notre secteur qui, en dépit de son potentiel, doit mettre en place une approche de stabilisation et de sécurisation fiable et durable. Et c'est certainement au niveau de la qualité que l'effort national doit être orienté.