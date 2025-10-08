Addis-Abeba — La quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer constitue une priorité nationale qui gagne en soutien et en reconnaissance sur la scène internationale, ont déclaré des membres de la Chambre des représentants du peuple (HPR) à ENA.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, Tawfik Abdullahi, membre de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la HPR, a souligné que la question de l'accès à la mer, débattue depuis des décennies au niveau national, prend désormais une importance croissante tant sur le plan interne qu'international.

À cet égard, l'Éthiopie entend engager un dialogue avec ses pays voisins autour d'un thème centré sur la coopération et les avantages mutuels, en mettant particulièrement l'accent sur la route commerciale stratégique de la mer Rouge.

« Notre approche diplomatique vise à renforcer les relations pacifiques et le développement collaboratif dans la région », a précisé Tawfik.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que lorsque la question de l'accès à la mer par l'Éthiopie a été soulevée pour la première fois, elle avait suscité un mélange de soutien et d'opposition.

Aujourd'hui, « cette initiative prend de l'ampleur, avec un soutien international croissant et un élan populaire au niveau national », a-t-il ajouté.

L'autre membre de la Chambre des représentants, Agu Deban, a également insisté sur le fait que l'accès à la mer constitue une priorité publique majeure pour le peuple éthiopien, qui attend depuis longtemps des avancées sur ce front.

Il a souligné que cette question est devenue cruciale pour un pays dont la population dépasse les 130 millions d'habitants.

Après plus de trois décennies d'enclavement, l'Éthiopie ne peut plus se permettre de rester dans cette situation, surtout face aux besoins croissants de sa population, a-t-il affirmé.

Agu a également mis en lumière les limites économiques de l'enclavement, rappelant la nécessité de moderniser et de développer l'économie nationale.

Dans ce contexte, l'Éthiopie privilégie un accès à la mer obtenu par la voie pacifique, conformément à ses principes de diplomatie et de coopération, en recherchant des solutions mutuellement avantageuses.

Soulignant l'engagement du gouvernement à préserver sa réputation de nation pacifique et à favoriser la collaboration avec ses voisins plutôt que l'hostilité, le député s'est montré optimiste quant aux chances de succès de cette initiative.

Cette aspiration historique pourrait transformer significativement le paysage économique du pays et renforcer la coopération régionale.