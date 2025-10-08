Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a adressé ses félicitations aux contribuables à l'occasion de la cérémonie annuelle de reconnaissance.

7 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses félicitations aux lauréats de la 7e cérémonie annuelle de reconnaissance des contribuables exemplaires, mettant en avant le rôle de leurs contributions dans la transformation observable de la capitale.

Lors de la cérémonie, il a déclaré : « L'année dernière, nous avons promis que vos impôts seraient investis dans des biens publics essentiels et des projets nationaux clés pour notre progrès collectif.»

Il a ajouté que les changements visibles dans les rues de la ville témoignent concrètement de la réalisation de cette promesse.

Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a rappelé : « N'oubliez pas que vos efforts d'aujourd'hui construisent un avenir meilleur pour les générations futures. »

Abiy Ahmed a également réitéré son engagement dans la lutte contre la corruption, annonçant le renforcement des systèmes destinés à éradiquer ces pratiques.

Il a encouragé tous les contribuables à rejeter toute personne impliquée dans des actions nuisibles au développement national.

« Ensemble, nous pouvons bâtir une nation transparente, responsable et prospère », a affirmé le Premier ministre.

