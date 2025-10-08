Tchad: Le gouvernement met fin à la gestion de ses parcs naturels par l'ONG African Parks

Le gouvernement tchadien a annoncé, lundi 6 octobre, la rupture de son partenariat avec l'ONG sud-africaine African Parks Network. Deux mandats de gestion étaient confiés à l'organisation : la réserve naturelle et culturelle de l'Ennedi et le grand écosystème de Zakouma, qui comprend le parc national de Zakouma et le parc national de Siniaka-Minia. Depuis 2010, African Parks gérait le parc de Zakouma, avant d'étendre ce partenariat au parc de Siniaka-Minia et à la réserve d'Ennedi en 2017.

Au Tchad, dans un communiqué daté du 6 octobre et signé par Hassan Bakhit Djamous, ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le gouvernement reproche à l'ONG sud-africaine la « recrudescence du braconnage » et un « manque cruel d'investissements » dans les infrastructures et les projets communautaires. Il dénonce également le « non-respect des accords de partenariat » et « une attitude indélicate et irrévérencieuse récurrente vis-à-vis du gouvernement du Tchad ».

Publié dans la foulée, African Parks assure dans un communiqué sur les mandats de gestion au Tchad « avoir entamé des discussions avec le ministère » pour garantir « les acquis importants en matière de conservation et sur le plan social obtenus au cours des 15 dernières années ».

L'ONG affirme notamment avoir sauvé les éléphants de la disparition en les protégeant des braconniers et des milices Janjawids du Darfour voisin.

Une organisation controversée

Présente dans 13 pays africains, African Parks est un spécialiste de la conservation animale. Ses méthodes, toutefois, sont régulièrement critiquées comme « coloniales » et « militaristes », notamment dans l'enquête du journaliste Olivier Van Beemen Au Nom de la nature, enquête sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks paru aux Éditions de l'Échiquier.

Le gouvernement tchadien se dit désormais ouvert à d'autres initiatives et partenariats pour assurer la gestion de ses aires protégées.