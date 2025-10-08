Cote d'Ivoire: BRVM - La Société Ivoirienne de Câbles réalise la meilleure performance du marché des actions ce mardi 7 octobre 2025.

7 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A la fin de la séance de bourse de ce mardi 7 octobre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) la Société Ivoirienne de Câbles (Sicable) a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,45%.

Le cours de cette valeur est passé de 1 610 FCFA la veille à 1 730 FCFA ce 7 octobre 2025, soit une augmentation de 120 FCFA. Au 31 mars 2025, la Sicable a vu son résultat net chuter de 59,1% avec une réalisation passant de 517 millions de FCFA au 31 mars 2024 à 211,2 millions de FCFA. La société n'a pas encore rendu public ses activités au titre du premier semestre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 1 730 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 350 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 755 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 7,31% à 2 495 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 3 100 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,81% à 8 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,16% à 1 840 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 2,13% à 3 900 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 2 450 FCFA).

La valeur totale des transactions demeure toujours au-dessus de la barre du milliard FCFA avec une réalisation qui se situe à 1,433 milliard contre 1,765 milliard FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 25,825 milliards, se situant à 12 684,143 milliards FCFA contre 12 709,968 milliards FCFA le 6 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a connu une baisse de 7,54 milliards à 11 026,634 contre 11 034, 174 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phare ont connu une évolution contrastée. L'indice BRVM Composite s'est replié de 0,20% à 328,98 points contre 329,65 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a cédé 0,29% à 162,93 points contre 163,40 points la veille. En revanche, une progression de 0,58% est notée concernant l'indice BRVM Prestige à 137,58 points contre 136,79 points précédemment.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

