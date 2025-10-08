Ile Maurice: MJ Développement dément tout agrandissement de Legend Hill

Face aux rumeurs d'un possible agrandissement du projet Legend Hill sur le flanc de la montagne à Tamarin, MJ Développement et Phoenix Hotel Collection sortent du silence. Dans un communiqué émis ce mardi 7 octobre, après la publication d'informations évoquant un éventuel projet d'extension non autorisé, le promoteur dément formellement toute démarche d'agrandissement et réaffirme sa conformité totale aux lois mauricienne.

«Aucune demande de modification ou d'extension du projet en question n'a été effectuée auprès des autorités concernées, car ce type de demande n'a jamais fait partie des plans du groupe», précise MJ Développement. Le groupe rappelle que toutes les procédures de construction, de permis et de conformité réglementaire ont été scrupuleusement respectées dans le cadre du Property Development Scheme (PDS).

Le dossier complet lié à Legend Hill Resort est, selon le promoteur, en attente d'autorisation par le comité concerné depuis plusieurs mois.

Un projet accessible à tous, selon le promoteur

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon MJ Développement, le projet Legend Hill, porté par Thierry et Eva Naidu, s'inscrit dans une démarche de développement responsable et de valorisation du savoir-faire mauricien. «Le retour au pays des Naidu illustre la dynamique encouragée par le gouvernement pour mobiliser la diaspora autour de projets créateurs d'emplois et structurants pour l'économie mauricienne», ajoute le communiqué.

Présent à Maurice depuis plus de 11 ans, le groupe revendique près de Rs 13,9 milliards d'investissements directs étrangers (FDI), dont Rs 4,78 milliards injectés dans Legend Hill Resort. À ce jour, 145 collaborateurs travaillent au sein du groupe, dont 98 % de Mauriciens, répartis entre Legend Hill Resort et MJ Holidays.

MJ Développement précise que le projet reste accessible à tous - Mauriciens, résidents et touristes - et qu'il a pour objectif de contribuer positivement à l'essor touristique et économique de Rivière-Noire et de Maurice. «Notre engagement reste total pour oeuvrer dans le respect des lois mauriciennes et pour contribuer positivement au tissu économique et social du pays», conclut le promoteur, via son agence de communication, Blast.

Rappel des faits

Ces derniers jours, plusieurs habitants de Tamarin ont exprimé leurs inquiétudes quant à un possible agrandissement de Legend Hill sur le flanc de la montagne, estimant qu'un tel projet risquerait d'affecter l'environnement fragile de la région.

Interrogé, Kemraz Ortoo, président du conseil du district de Rivière-Noire avait confirmé qu'à ce jour, aucune demande d'extension n'avait été soumises ni approuvée. Du côté du ministère de l'Environnement, une vérification est toujours en cours afin de confirmer si une demande d'autorisation environnementale (EIA) a été déposée.

Pour l'heure, MJ Développement rejette catégoriquement ces allégations et appelle à ne pas se fier aux «spéculations infondées» autour d'un projet qu'il affirme parfaitement conforme au cadre légal et réglementaire.