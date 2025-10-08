Ile Maurice: AfrAsia Bank valorisée à plus de 500 millions USD

7 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Villen Anganan

La cession par IBL Ltd de 22,40 % de sa participation dans AfrAsia Bank Limited à Access Holdings (Mauritius) Ltd pour un montant de 117 millions de dollars américains permet d'établir une valorisation implicite de la banque à environ 522 millions USD, soit Rs 23,8 milliards au taux du jour.

Cette opération, annoncée dans le communiqué d'IBL, marque une étape majeure dans le repositionnement stratégique d'AfrAsia Bank, tout en confirmant l'intérêt croissant d'investisseurs internationaux pour le marché bancaire mauricien.

IBL a déjà annoncé avoir conservé une participation minoritaire de 7,89 % dans AfrAsia Bank, ce qui permet au conglomérat d'entretenir un lien stratégique avec la banque. La valorisation implicite issue de la transaction constitue un signal fort sur la santé financière de l'institution et son attractivité pour des groupes bancaires étrangers, notamment dans le contexte d'un marché régional en pleine mutation.

Cette opération s'est déjà accompagnée d'un remaniement de la direction d'AfrAsia Bank. Thierry Vallet, qui occupait le poste de Chief Executive Officer, a quitté officiellement ses fonctions la semaine dernière, après plusieurs années à la tête de la banque. Il a été remplacé par Vishal Joyram, ancien cadre d'Absa Bank.

Vishal Joyram apportera son expérience dans le secteur bancaire international et devrait jouer un rôle clé dans le développement de la banque sous la nouvelle configuration actionnariale. Ce changement marque une nouvelle phase pour AfrAsia Bank, visant à renforcer sa position sur le marché régional et à exploiter les synergies avec le nouvel investisseur, The Access Bank UK Limited.

La combinaison de la valorisation attractive et de ce renforcement du leadership reflète une volonté claire de sécuriser la croissance future de la banque, tout en alignant sa stratégie avec les standards internationaux. Pour IBL, la cession permet de libérer des ressources financières importantes pour soutenir d'autres axes stratégiques du groupe, tout en conservant un pied dans le secteur bancaire via sa participation résiduelle.

