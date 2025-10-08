Soudan: L'Ambassadeur du pays à Bakou rencontre le Ministre adjoint de l'Économie Azerbaïdjanais

L'Ambassadeur du Soudan à Bakou, Anas Al-Tayeb Al-Jeilani, s'est entretenu aujourd'hui le Ministre adjoint de l'Économie Azerbaïdjanais, Al-Nour Aliyev, au siège du Ministère de l'Économie.

La réunion a passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer, notamment dans les domaines économique et du développement pour les intérêts communs des deux pays amis.

Son Excellence l'ambassadeur a présenté un exposé sur les diverses ressources naturelles de l'économie soudanaise et la loi sur les investissements incitatifs pour les investissements étrangers directs.

L'ambassadeur a annoncé la formation d'un comité de haut niveau pour la coopération entre le Soudan et l'Azerbaïdjan sous la supervision des dirigeants des deux pays, précisant que le comité a franchi de grands pas dans la définition des projets qui seront examinés lors de la visite prévue de la délégation azerbaïdjanaise au Soudan au cours du mois d'octobre.

Pour sa part, le ministre adjoint azerbaïdjanais de l'Économie a affirmé que le marché azerbaïdjanais absorbe les produits soudanais et a affirmé la disposition de son pays à oeuvrer dans des secteurs importants tels que les infrastructures et la reconstruction, ainsi que dans le secteur minier par l'intermédiaire de la compagnie Azert Gold.

Il a précisé qu'ils aspirent voir la visite attendue, à laquelle participera le ministère de l'Économie, afin de déterminer les chances de coopération entre les deux pays. Il a également été convenu d'oeuvrer pour la signature des accords de protection des investissements et d'exonération douanière réciproque afin de créer un environnement propice pour le lancement des compagnies de secteur publique et privée.