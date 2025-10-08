Dr Salma Abdel-Jabbar Al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), a souligné le rôle important des agriculteurs soudanais, notamment dans le secteur pluvial, dans la dynamisation de l'économie et la réalisation du développement durable.

Lors d'une réunion à son bureau avec l'Association des agriculteurs soudanais représentant le secteur pluvial, les agriculteurs du Nil Blanc et ceux de la région de l'Est dans l'Etat du Sud Kordofan ,Dr Salma s'est engagée à relever tous les défis existants et à coordonner ses efforts avec les autorités compétentes sur les questions agricoles, notamment le financement agricole, l'endettement des agriculteurs et la fourniture d'intrants de production afin de garantir une saison agricole hivernale réussie.

S'exprimant au nom de l'association, le vice-président Garig Kambal a déclaré que la réunion était axée sur les problèmes de l'agriculture pluviale ajoutant que le Dr Salma avait promis de soutenir le secteur agricole et de résoudre les questions en suspens, notamment le financement de la saison hivernale en cours et le règlement des dettes des agriculteurs insolvables.