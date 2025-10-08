Gabon: L'éducation - Clé d'un avenir meilleur, une des priorités pour la Fondation Ma Bannière

7 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par FMB

Dans le cadre du programme EducatingLinda, la Fondation Ma Bannière, en partenariat avec la Fondation Merck, a eu l'honneur de remettre des kits scolaires à de jeunes filles dans le besoin. Cet événement souligne l'importance cruciale de l'éducation en tant que vecteur de changement et d'émancipation.

Madame Zita Oligui Nguema , Fondatrice de la Fondation Fondation Ma Bannière et Ambassadrice de la Fondation Merck , a conduit cette initiative avec passion et engagement. Cette action s'inscrit dans une vision partagée : soutenir l'éducation des filles brillantes et vulnérables à travers l'Afrique. En leur fournissant les outils nécessaires, nous leur offrons une chance de construire leur avenir avec confiance et dignité.

L'éducation est bien plus qu'un simple accès à des ressources. C'est un investissement dans le potentiel des jeunes femmes, un moyen de semer l'espoir et de préparer l'avenir de notre continent.

En soutenant ces filles, nous contribuons à leur émancipation et à leur capacité à devenir des leaders et des agents de changement.

Investir dans l'éducation, c'est construire un avenir meilleur pour tous.Ensemble, continuons à promouvoir ces initiatives essentielles et à encourager le leadership féminin en Afrique.

