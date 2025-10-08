Soudan: L'ONU prolonge d'un an le mandat de sa mission d'enquête sur les violations des droits de l'homme

8 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

À Genève, le Conseil des droits de l'homme a décidé, lundi 6 octobre au soir, de prolonger d'un an la Mission d'établissement des faits, lancée en 2023 au Soudan. Cette mission est chargée d'enquêter sur les violations des droits humains commises depuis le début de la guerre, il y a deux ans et demi, entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Cette décision intervient alors que le conflit continue de faire rage.

Au Darfour, dans l'ouest du Soudan, le siège de la ville d'el-Fasher, qui dure depuis près d'un an et demi, suscite de vives inquiétudes alors que la faim menace des milliers d'habitants. Le texte publié le 6 octobre condamne « l'escalade de la violence incessante à El Fasher, et en particulier, l'offensive contre les camps de déplacés de Zam Zam et Abou Shouk », qui a provoqué la fuite de 400 000 personnes.

Autre sujet de préoccupation : la recrudescence des combats au Kordofan, dans le centre du pays. Le Conseil dénonce notamment des attaques menées par les FSR contre plusieurs villages du nord de cette région, ainsi que des frappes de l'armée contre l'hôpital Al-Mujlad, à l'ouest.

« En documentant les crimes commis par toutes les parties, la Mission d'enquête contribue à garantir que la responsabilité reste au coeur de toute solution durable au conflit soudanais », écrit, dans un communiqué, Hassan Shire, directeur exécutif de l'ONG est-africaine DefendDefenders.

Des crimes de guerre documentés

Dans un premier rapport publié en septembre 2025, la Mission avait dénoncé des crimes de guerre commis par les deux camps et des crimes contre l'humanité imputés aux FSR.

Lundi 6 octobre, au Conseil des droits de l'homme, le Soudan a voté contre la prolongation de cette mission.

