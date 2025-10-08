Maroc: A Sefrou, Driss Lachguar rallume la flamme de l'USFP - Un congrès provincial aux accents d'espoir et de lucidité

Dans une grande salle de la ville de Sefrou, baignée d'une effervescence militante rare, le Congrès provincial de l'USFP s'est tenu dimanche 5 octobre sous le thème évocateur : «La justice territoriale, pilier essentiel d'un développement durable dans la province de Sefrou».

Cet événement, qui a rassemblé le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, aux côtés de figures nationales, parlementaires, élus et représentants des organisations parallèles, s'est imposé comme une véritable démonstration de force politique, de cohésion et de fidélité aux valeurs fondatrices du socialisme démocratique marocain.

Dès les premières heures, l'atmosphère respirait la ferveur militante. L'assistance, dense et diversifiée, traduisait l'attachement profond des militantes et militants à leur parti, à son histoire et à son avenir. Les allocutions successives des représentants régionaux, de l'organisation féminine et de la jeunesse ont préparé le terrain à un moment fort : l'intervention très attendue du Premier secrétaire, dont la parole, à la fois lucide et audacieuse, a marqué les esprits.

Driss Lachguar a ouvert son discours avec une émotion palpable, soulignant sa relation intime avec la province : «Sefrou m'est chère au coeur, je la connais depuis plus de trente ans, à une époque où la structure du parti y était encore modeste. Grâce à l'engagement de militants sincères, à leur tête notre camarade Driss Chtibi, Sefrou est aujourd'hui une base solide de l'USFP présidant à la majorité des conseils locaux et occupant une place de choix dans les Chambres professionnelles. »

Cette reconnaissance, empreinte d'humilité et de gratitude, donnait la mesure du chemin parcouru par le parti dans un territoire longtemps marginalisé, devenu aujourd'hui une vitrine du renouveau organisationnel et politique de l'USFP.

Lachguar a poursuivi en affirmant que « les graines semées au début du travail ittihadi à Sefrou portent aujourd'hui leurs fruits, à travers la présence forte des jeunes, des femmes et des compétences intègres ». Pour lui, cette dynamique est la meilleure preuve de la vitalité du mouvement socialiste marocain, capable de se régénérer sans jamais renier son identité.

Mais le discours du Premier secrétaire n'a pas été qu'un exercice de mémoire. Il a pris la forme d'une véritable lecture politique du moment national, empreinte de franchise et d'un sens aigu des responsabilités. Face à un auditoire attentif, Lachguar a lancé un diagnostic sévère de la gestion gouvernementale : «Le gouvernement actuel s'est laissé aller à une forme d'hypertrophie du pouvoir, retardant la mise en oeuvre de grands chantiers nationaux, au premier rang desquels la réforme du Code de la famille -- ce chantier réformateur tant attendu et clairement orienté par les Directives Royales. Malgré la fin du dialogue et des consultations, le gouvernement tergiverse encore, ignorant les attentes des femmes et de la société tout entière. Attend-il que les femmes descendent dans la rue comme les jeunes avant elles ? »

Cette interpellation directe a résonné dans la salle comme un appel à la vigilance démocratique. Le Premier secrétaire a également déploré « l'absence de toute volonté de réviser la loi de Finances ou de réorganiser les priorités budgétaires après la vague de protestations sociales récentes », fustigeant « un gouvernement qui semble déconnecté du pouls de la rue, alors que les Marocains attendent des réformes urgentes dans les domaines de l'emploi, de l'eau, de l'éducation et de la santé ».

Anticipant la prochaine session parlementaire d'octobre, Driss Lachguar a annoncé la couleur: « Ce sera une étape décisive pour évaluer la performance gouvernementale et présenter la vision de l'Union socialiste autour des grandes priorités nationales : la réforme de l'éducation, la crise de l'eau, la réduction des inégalités sociales et la moralisation de la vie publique. »

Dans la même veine, il a salué «la rigueur et la fermeté du député Driss Chtibi dans la conduite de certaines séances parlementaires, face à des tentatives de mainmise de la part de certains ministres», réaffirmant l'engagement du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à défendre avec constance l'institution parlementaire et les intérêts des citoyens.

Le dirigeant ittihadi a ensuite élargi sa réflexion à la question électorale, qu'il considère comme «le point d'entrée de toute réforme politique authentique», rappelant que «le dernier Discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône a donné raison à l'USFP dans ses revendications répétées en faveur d'une refonte du système électoral, seule garantie d'un renouvellement des élites et d'une lutte efficace contre la corruption et l'argent politique. » Dans ce sens, il a révélé que le parti a proposé « d'élever le nombre des sièges réservés aux femmes de 90 à 132, afin d'assurer une véritable parité et une égalité des chances entre les sexes. »

Sur la question vitale de l'eau, le Premier secrétaire n'a pas mâché ses mots : «Les villages et zones montagneuses souffrent d'une pénurie criante, tandis que le gouvernement tarde à mettre en oeuvre la stratégie nationale de l'eau. Quatorze milliards de dirhams ont été approuvés, mais non débloqués jusqu'à ce jour. Il est temps d'agir avant que la crise ne devienne irréversible. »

Concernant la santé, son constat fut tout aussi tranchant : «Malgré les investissements colossaux dans les hôpitaux universitaires et régionaux, le citoyen se voit encore contraint d'acheter les produits les plus élémentaires pour subir une intervention chirurgicale. La faute n'est pas au manque d'infrastructures, mais à une gouvernance déficiente et à une gestion peu rigoureuse. »

Dans un élan d'unité et de reconnaissance, le leader ittihadi a conclu son discours sur une note d'espoir et de confiance : « Je le dis avec assurance : cette province fidèle, riche de ses jeunes, de ses femmes et de ses compétences, est capable d'être à l'avant-garde de l'action partisane sérieuse. Félicitations pour ce congrès. Je ne vous souhaite pas la réussite, car je suis convaincu que cette énergie organisationnelle, cette foi dans les valeurs de l'USFP, vous conduiront inévitablement à des décisions responsables et à une structuration solide qui consolidera la position du parti».

Le Congrès a ensuite élu, à l'unanimité, Abdelali Damri comme secrétaire provincial du parti, et Nawfel Al Mers à la présidence du conseil provincial, scellant ainsi une nouvelle étape de la consolidation organisationnelle du parti à Sefrou, où la représentativité territoriale, la jeunesse et la parité seront au coeur de la nouvelle architecture politique.

Dans son intervention, Abdelali Damri a replacé le débat dans une perspective stratégique : «La justice territoriale est le socle d'un développement durable et équitable. Le congrès s'inscrit dans un contexte politique et économique difficile qui exige plus d'engagement, plus de mobilisation et une réhabilitation du travail partisan responsable».

Damri a insisté sur «la nécessité de restaurer la confiance des citoyens par la transparence, la compétence et la crédibilité», rendant hommage aux élus de l'USFP pour leurs efforts continus au service des habitants, notamment le député Driss Chtibi, «dont le travail législatif et de terrain incarne la noblesse de l'action publique et l'esprit de service».

Le secrétaire régional, pour sa part, a salué «le courage et la constance des militantes et militants de Sefrou, symbole d'union et de confiance », indiquant que « cette rencontre s'inscrit dans la continuité du vaste chantier de restructuration mené sous la direction du Premier secrétaire, dont la dynamique organisationnelle a couvert l'ensemble du territoire national, avec 71 congrès provinciaux tenus en un temps record, une première dans l'histoire politique du pays».

Les interventions de la jeunesse et de l'organisation féminine ont ajouté une dimension profondément humaine à cette journée. Meryem Akhraz, au nom des femmes ittihadies, a rappelé que «l'autonomisation des femmes n'est pas un privilège, mais un devoir national et un chemin vers la dignité et l'égalité», tandis qu'Ayoub Chafik, représentant de la jeunesse, a plaidé pour «une relance du développement à Sefrou capable d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi, d'éducation et d'intégration sociale», dénonçant «l'absence d'une vision gouvernementale cohérente et le retard de la création d'un pôle universitaire dans la région».

Ainsi, le Congrès de Sefrou n'a pas seulement réaffirmé la force organisationnelle du parti. Il a incarné, dans sa substance et sa symbolique, un message clair : celui d'un socialisme marocain vivant, fidèle à ses racines populaires, ancré dans les réalités du pays et résolument tourné vers l'avenir.

A Sefrou, ce dimanche d'octobre, l'USFP n'a pas tenu un simple congrès. Elle a écrit une nouvelle page de son histoire : celle de la confiance retrouvée, de l'engagement renouvelé et de la conviction que la justice territoriale n'est pas un slogan, mais un horizon politique et moral pour tout le Maroc.