Maroc: 12ème Congrès national de l'USFP - Réunion vendredi de la Commission préparatoire et du Conseil national à Bouznika

8 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, la réunion de la Commission préparatoire du 12ème Congrès national de l'USFP, prévu les 17, 18 et 19 octobre, aura lieu vendredi prochain à partir de 10 heures au Centre de l'enfance et de la jeunesse à Bouznika.

Au même jour et au même lieu mais à partir de 12 heures se tiendra une réunion du Conseil national, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti.

Pour ce qui est de l'élection des congressistes, le programme d'aujourd'hui comporte les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Salé, Skhirat, Témara, Tiznit, Chtouka Aït Baha, Tata, Oujda, Driouech, Berkane, Nador, Mohammédia, Hay Mohammadi, Aïn Sebaâ, El Fida, Ben Msik et Anfa.

Les provinces qui devaient être concernées par l'élection des congressistes mardi sont Kénitra, Chefchaouen, Ouezzane, El Hoceima, Larache, Inzegane, Ben Slimane, El Bernoussi, Sidi Moumen et El Jadida.

