Afrique: Lutte antiterroriste - L'ONU se félicite du partenariat 'continu' avec le Maroc en faveur de la sécurité en Afrique

Le Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT) s'est félicité, lundi, du partenariat "continu" avec le Maroc pour le renforcement de la sécurité régionale et des capacités de lutte antiterroriste sur le continent africain.

Dans un communiqué à l'occasion du 5ème anniversaire de l'inauguration à Rabat du Bureau du programme de l'UNOCT pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, le Bureau des Nations unies souligne que cette célébration "témoigne du partenariat continu entre l'UNOCT et le Royaume du Maroc pour renforcer la sécurité régionale et les capacités de lutte contre le terrorisme en Afrique".

Depuis son ouverture le 6 octobre 2020, le Bureau du Programme de l'UNOCT à Rabat, en collaboration avec le Maroc, a franchi des étapes "importantes" en matière de formation "sur mesure" à la lutte antiterroriste dispensée à plus de 1.000 fonctionnaires de 34 Etats membres africains, précise-t-on.

Il a permis également de renforcer les capacités nationales des Etats africains à travers le partage des connaissances et des compétences, promouvoir les meilleures pratiques en la matière et faciliter la coopération régionale entre les agences africaines de lutte contre le terrorisme, notamment en organisant quatre éditions de la Réunion de haut niveau des chefs de ces agences dite la Plateforme de Marrakech.

Le Bureau du Programme de l'UNOCT a, en outre, favorisé le renforcement de la coordination avec les entités des Nations unies et les partenaires internationaux afin de garantir des résultats efficaces et durables, selon la même source.

Cette entité onusienne a, de même, contribué de manière significative au renforcement des capacités antiterroristes des Etats membres africains et à la facilitation de la coopération entre partenaires régionaux, conformément à la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.

Le Bureau de l'UNOCT à Rabat élabore et dispense des formations spécialisées aux agents des forces de l'ordre et du renseignement, et soutient la création de programmes nationaux de lutte contre le terrorisme, conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et aux obligations des Etats membres en vertu du droit international.

En 2020, le Maroc et les Nations unies avaient signé un accord de siège pour l'établissement à Rabat du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique de l'UNOCT, le premier du genre sur le continent.