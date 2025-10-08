Maroc: L'Union socialiste des forces populaires clôture ses congrès provinciaux depuis Dakhla

A Dakhla, perle de l'Atlantique et porte du Maroc vers l'Afrique, l'Union socialiste des forces populaires a choisi de clore un cycle politique et organisationnel majeur. Une étape hautement symbolique qui consacre la fidélité du parti à ses valeurs fondatrices : l'unité nationale, la justice sociale et le développement équilibré du territoire. Au-delà du symbole, c'est tout un projet politique renouvelé que l'USFP porte depuis le Sud, annonçant la dynamique du 12e Congrès national de Bouznika.

Dakhla, carrefour de souveraineté et de développement

En clôturant à Dakhla la série de ses congrès provinciaux, l'USFP ne fait pas qu'achever un calendrier organisationnel : il envoie un signal politique fort. La ville, devenue vitrine du Maroc atlantique et africain, incarne la vision Royale d'un Sahara marocain moteur de la coopération Sud-Sud et de l'intégration économique continentale.

De Laâyoune à Dakhla, la toile de fond du parcours ittihadi est la fidélité nationale. Le Sahara n'est pas une question de géographie, mais de conviction, d'identité et d'unité. Chaque étape de cette tournée militante vient rappeler que le patriotisme et la proximité citoyenne sont les deux faces d'un même engagement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De Laâyoune à Dakhla : un message diplomatique fort

La succession des congrès du Sud n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une stratégie assumée : affirmer la présence de l'USFP dans les provinces sahariennes comme acteur de la diplomatie parallèle.

Le parti inscrit ainsi son action dans le prolongement de la diplomatie Royale, fondée sur la stabilité, la coopération et la légitimité historique du Maroc sur ses territoires du Sud.

Fidèle à sa tradition, l'USFP conjugue action politique, ancrage territorial et plaidoyer international. Sa présence sur le terrain illustre que la défense de la marocanité du Sahara se joue autant dans les forums diplomatiques qu'auprès des citoyens, dans la proximité quotidienne et la consolidation des structures locales.

Une vision géostratégique au service du Maroc maritime

Dans son intervention de Dakhla, l'Union socialiste des forces populaires a mis en avant une lecture géostratégique du développement national. La région n'est pas seulement une façade océanique ; elle est le pivot du Maroc maritime moderne, reliant la Méditerranée à l'Atlantique et le Nord au Sud.

L'USFP a insisté sur la cohérence du réseau portuaire national : Nador West Med, Tanger Med, Casablanca et Dakhla Atlantique, quatre pôles stratégiques formant un maillage intégré au service de la puissance économique du Royaume. Dakhla devient ainsi le trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, un hub logistique et commercial porteur d'un modèle de croissance inclusive.

Les grands projets structurants - port atlantique, zones industrielles, infrastructures routières, pôles touristiques - font de Dakhla un exemple de réussite du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, en parfaite harmonie avec ce que devraient être la régionalisation avancée et l'Etat social.

Organisation et citoyenneté : former, encadrer, impliquer

Pour l'USFP, la consolidation des structures dans le Sud dépasse la simple organisation partisane. Il s'agit d'un chantier de formation citoyenne et de construction démocratique, destiné à accompagner la profonde mutation des sociétés locales.

Les provinces sahariennes connaissent un essor démographique, économique et social exigeant des élites nouvelles : compétentes, patriotes et ouvertes sur le monde.

Dans cette optique, le parti mise sur la formation des cadres, la bonne gouvernance locale et la promotion de l'économie sociale.

Car, selon la doctrine ittihadie, la bataille de l'encadrement politique est indissociable de la bataille pour l'unité nationale.

Un parti fort sur le terrain, c'est du point de vue de l'USFP un investissement pour une Nation plus solide et une démocratie mieux ancrée.

De Dakhla à Bouznika : refonder le projet socialiste marocain

De Dakhla à Bouznika, le chemin est celui d'un renouveau politique et idéologique. Le 12e Congrès national s'annonce comme un moment clé pour valider les papiers économiques, politiques, sociaux, culturels et organisationnels qui traduisent la vision du parti du projet de société auquel il aspire.

L'USFP s'y engage dans une refondation de la pensée socialiste marocaine, fidèle à ses valeurs historiques mais adaptée aux défis contemporains : chômage, inégalités, jeunesse, écologie, cohésion territoriale.

L'objectif est clair : réconcilier la politique avec la société et offrir une alternative démocratique crédible à un moment où le pays a besoin d'un souffle progressiste.

Ce processus rejoint l'esprit du Discours du Trône, qui a fait de la compétence, de la responsabilité et de la justice sociale les leviers de l'avenir national.

La diplomatie partisane : prolongement du patriotisme

Les congrès du Sud expriment une conviction : la diplomatie d'Etat a besoin d'une diplomatie citoyenne.

Par son ancrage dans le Sahara marocain, l'USFP cherche à donner un élan aux efforts déployés par ses militants dans cette région du Maroc pour affirmer que la défense de la légitimité de la Cause nationale concerne tout le monde.

Le parti oeuvre, à travers ses élus et ses cadres, à promouvoir le modèle marocain de stabilité, de dialogue et de développement durable.

Pour l'USFP, la diplomatie partisane est une mission civique : elle s'inscrit dans le prolongement de la diplomatie Royale et renforce la voix du Maroc dans les espaces africains, arabes et internationaux.

C'est aussi un vecteur de solidarité Sud-Sud et un instrument de rayonnement du Maroc comme puissance africaine ouverte, progressiste et humaniste.

Un espoir renouvelé pour un Maroc de justice et d'égalité

En clôturant ses congrès provinciaux depuis Dakhla, l'Union socialiste des forces populaires entre dans une nouvelle phase de son parcours historique. Portée par un héritage de lutte et une foi constante en la démocratie, la gauche ittihadie affirme sa volonté d'incarner un projet de justice, de dignité et de liberté.

Toujours aux côtés de l'Etat dans la défense de la souveraineté nationale, et aux côtés du peuple dans la quête de justice sociale, l'USFP scelle depuis Dakhla - capitale de l'avenir atlantique - un engagement fort : l'unité territoriale et la dignité humaine ne font qu'un seul et même combat.

Conclusion

De Dakhla à Bouznika, du Sud au Nord, l'Union socialiste des forces populaires trace la voie d'un parti enraciné dans la nation, lucide sur son époque et tourné vers l'avenir.

Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais le commencement d'une étape nouvelle : celle d'un Maroc démocratique, juste et solidaire, porté par une gauche consciente de sa responsabilité historique.