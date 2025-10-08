Maroc: Al Hoceima - Hausse de 2,2% de l'IPC en août dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a augmenté de 2,2% en août dernier, par rapport au mois précédent, et reculé de 0,5% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 3,8% en août dernier par rapport à juillet, en raison de l'augmentation du "Poisson et fruits de mer" de 12,1%, des "Fruits" de 7,4%, des "Viandes" de 4%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 2,1%, des "Légumes" de 1,8%, du "Lait, fromage et oeufs" de 1,7%, du "Café, thé et cacao" de 1,1%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,6% et du "Pain et céréales" de 0,1%, indique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP).

De même, la variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est accrue de 0,2%, suite à la hausse des prix des divisions des "Restaurants et hôtels" de 1,6%, du "Transport" de 0,5% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, la baisse des prix des "Biens et services divers" de 0,1% et la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a décru de 0,4% en août dernier, sous l'effet de la baisse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 11,9%, des "Huiles et graisses" de 3,1%, des "Viandes" de 2,6%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" et du "Pain et céréales" de 1,6%.

Par ailleurs, l'augmentation des prix des "Fruits" de 9,8%, des "Légumes" de 5%, du "Tabac" de 4,5%, du "Lait, fromage et oeufs" de 1,8%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 1,4%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,9% et du "Café, thé et cacao" de 0,5% n'a pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a diminué de 0,6%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 5,5% pour la division du "Transport" et une augmentation de 5,1% pour la division des "Restaurants et hôtels".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.