Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre saoudien de l'Investissement, Khalid Al-Falih, ont réaffirmé, lundi à Rabat, la volonté du Maroc et de l'Arabie saoudite de renforcer leur partenariat industriel et commercial. Signature d'un accord relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements entre les deux Royaumes

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de ses entretiens avec M. Al-Falih, M. Mezzour a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du partenariat stratégique et fraternel unissant le Maroc et l'Arabie saoudite, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Les relations entre les Royaumes se distinguent par leur dimension économique, commerciale et d'investissement solide, a relevé le ministre, rappelant que l'Arabie saoudite est le premier partenaire du Maroc dans le monde arabe et l'un de ses plus importants investisseurs.

A la tête d'une délégation composée de plusieurs représentants gouvernementaux, il a affirmé que les sociétés saoudiennes considèrent le Maroc comme un partenaire stratégique et un pôle de stabilité dans la région, rapporte la MAP.

M. Mezzour a indiqué que la visite du ministre saoudien vise à consolider le partenariat industriel entre les deux pays, à renforcer les investissements saoudiens au Maroc, à promouvoir les exportations marocaines vers le marché saoudien et à créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes, en soutenant les capacités productives nationales.

Pour sa part, M. Al-Falih a affirmé que sa visite témoigne de la volonté commune de donner un nouvel élan à la coopération économique maroco-saoudienne, notant que son pays figure parmi les principaux investisseurs au Maroc, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Le ministre saoudien a également annoncé la signature, à l'occasion de cette visite, d'un accord "historique" portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre les deux Royaumes.

L'objectif est de consolider la confiance des investisseurs et de garantir un cadre attractif pour le financement et la coopération dans les chaînes d'approvisionnement et les industries stratégiques, notamment l'automobile, les mines et les phosphates.

Khalid Al-Falih a, par ailleurs, salué la qualité du climat des affaires au Maroc et la confiance qu'inspirent ses institutions et les progrès économiques accomplis sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier dans les secteurs de l'industrie automobile, du tourisme et des infrastructures.

Estimés à plusieurs milliards de dollars, les investissements saoudiens au Maroc concernent notamment les secteurs des énergies renouvelables, de l'hydrogène, de l'industrie et du tourisme.