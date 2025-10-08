Maroc: 7e édition du Festival de la poésie marocaine à Marrakech

La Maison de la poésie de Marrakech organise, du 10 au 12 octobre dans la Cité Ocre, la 7e édition du Festival de la poésie marocaine, avec la Chine comme invité d'honneur.

Cette manifestation culturelle, qui incarne la profondeur de la coopération culturelle entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Département de la culture du gouvernement de Charjah aux Émirats arabes unis, célèbre la diversité linguistique et culturelle du Maroc, ainsi que les différentes générations et expériences de la poésie marocaine, indique la Maison de la poésie de Marrakech dans un communiqué.

Mettant à l'honneur les diverses sensibilités et expressions de la poésie nationale, ce rendez-vous marque également l'inauguration de la 9e saison de la Maison de la poésie, qui poursuit ses efforts en faveur de la célébration de la pluralité linguistique et de la richesse culturelle du Royaume, tout en ouvrant davantage la grande voûte de la poésie marocaine contemporaine à de nouvelles sensibilités et expériences.

L'édition actuelle s'attache, notamment à travers la mise en lumière de nouvelles voix poétiques, à asseoir l'identité du festival comme un véritable espace de dialogue, permettant une interaction créative entre les différentes générations, relève le communiqué.

Le festival réunira des poètes, artistes et critiques marocains issus de divers horizons, sensibilités et régions du Royaume, reflétant ainsi la richesse linguistique et culturelle du Royaume (arabe classique, zajal, amazigh, hassani), aux côtés de la poétesse chinoise Liu Jingsi, membre de l'Union des écrivains de Chine.

Le programme de cette édition prévoit également un hommage au poète Mohamed Boujbiri, au poète et artiste Ali Chouhade et à la chercheuse Aziza Akida, ainsi qu'une cérémonie de remise des prix de la meilleure poésie et de la critique poétique destinés aux jeunes poètes et critiques.

Figurent aussi au programme l'organisation d'un forum de discussion autour du thème "La poésie du point de vue de la critique culturelle", avec la participation de chercheurs et critiques, ainsi que des lectures poétiques qui seront également proposées dans le cadre de la rubrique "Voix contemporaines".