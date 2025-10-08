Maroc: Les dispositions légales et réglementaires n'encadrent pas clairement les services de transport via les applications intelligentes

8 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Les réglementations en vigueur régissant le transport routier des personnes au Maroc ne comprennent pas des dispositions qui encadrent, de manière claire, les services de transport via les applications intelligentes, a indiqué, lundi, le ministère du Transport et de la Logistique.

"Suite aux informations relayées par des sites d'information sur le refus par le ministère du Transport et de la Logistique d'accorder des licences de transport via les applications intelligentes, ce département tient à souligner que les dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le transport routier des personnes dans notre pays n'incluent pas des dispositions encadrant clairement ce genre de services", souligne le ministère dans un communiqué.

Le transport par le biais des applications intelligentes concerne tout particulièrement le périmètre urbain, qui est du ressort du ministère de l'Intérieur, relève la même source.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.