Afrique: Cheikh Tidiane Sabaly - 'On est venus à Juba pour prendre les trois points et garder notre première place'

7 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Lions ont pour objectif de ramener les trois points de leur déplacement à Juba contre le Soudan du Sud en vue de conserver la première place du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a déclaré Cheikh Tidiane Sabaly, un de leurs attaquants.

"On va aborder ce match avec confiance. On a une très bonne équipe. On est venus ici [à Juba] pour prendre les trois points et garder notre première place", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes sénégalais.

L'équipe nationale de football du Sénégal, au complet, a effectué son premier galop d'entraînement à Juba, en perspective de la rencontre de vendredi, face aux Bright Stars du Soudan du Sud.

"On sait que ce genre de matchs est difficile à jouer. Nous sommes focalisés sur ce que nous devons faire. On est prêts à mettre tout ce que l'on a pour gagner ce match. On va tout donner", a assuré Cheikh Tidiane Sabaly.

Vendredi, les protégés de Pape Bouna Thiaw affrontent l'équipe nationale sud-soudanaise pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Quatre jours plus tard, ils vont terminer la phase des éliminatoires en recevant les Mourabitounes de la Mauritanie.

Les Lions sont leaders du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Sénégal est en quête de quatre points pour valider sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.

