Sénégal: Cérémonies - Mise en garde contre toute occupation de la voie publique, sans une déclaration préalable

Dakar — Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a mis en garde, mardi, contre toute occupation de la voie publique, sans une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, après avoir constaté que "des cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel entrainent des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique".

Le Gouverneur de Dakar a rappelé aux populations que, "conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute occupation de la voie publique, à quelque titre que ce soit, doit être préalablement déclarée à l'autorité administrative compétente, au moins trois jours avant sa tenue", lit-on dans un communiqué de l'exécutif régional parvenu à l'APS.

Ousmane Kane dit avoir constaté, ces derniers temps, la tenue de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel tels que des baptêmes, des mariages, des funérailles et autres évènements similaires sur la voie publique".

"Ces cérémonies se tiennent sans déclaration préalable, entrainant des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique", a déclaré le gouverneur de Dakar.

"La voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens (...) son utilisation à des fins privées ne peut se faire qu'à titre exceptionnel", a poursuivi le texte.

Au-delà de l'obstruction de la voie publique, Ousmane Kane a également rappelé que "les cérémonies en plein air ne peuvent utiliser de sonorisation qu'après autorisation spéciale de l'autorité administrative".

"Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, incluant l'interruption immédiate de la manifestation et d'éventuelles poursuites", a prév enu le chef de l'exécutif régional.

Le Gouverneur de Dakar en appelle ainsi au "sens civique et à la "responsabilité de tous pour veiller au respect strict de ces dispositions".

Il a assuré que ces mesures visent à "garantir la sécurité des personnes et des biens, à préserver la libre circulation ainsi qu'à assurer la bonne cohabitation entre usagers de l'espace public".

Ousmane Kane a invité les préfets, sous-préfets, maires, délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité à veiller à "l'application rigoureuse" de ces règles.