Sénégal: Un premier cas de fièvre de la vallée du Rift enregistré dans un élevage de Bakel

Bakel — Le département de Bakel (est) a enregistré son premier cas de fièvre de la vallée du Rift (FVR) détecté dans un élevage à Ballou, a appris mardi de l'inspecteur départemental de l'élevage.

"Le 2 octobre, on a eu une notification d'un cas probable de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) au niveau de Ballou, on a procédé à des investigations et des prélèvements qu'on a envoyés au niveau des labos. On a eu des résultats positifs dans un troupeau ", a révélé Ibnou Sy dans un entretien avec l'APS.

Selon l'inspecteur départemental de l'élevage, des mesures conservatoires ont été immédiatement prises à Ballou, consistant d'abord à isoler les animaux.

Les populations ont été aussi invitées à ne pas consommer de viande ou de lait sans avoir au préalable fait bouillir ces produits.

Il leur a été aussi recommandé d'utiliser des gants lors de la manipulation d'animaux et de dormir sous des moustiquaires imprégnées.

"C'est un cas enregistré chez des animaux, il y a lieu de faire des sensibilisations pour que cela n'aille pas au niveau des humains parce que c'est une zoonose. On a eu un comité avec la santé humaine, les services d'hygiène et l'élevage, tous doivent unir leurs forces pour qu'on puisse contenir cette maladie", a déclaré Ibnou Sy.

S'agissant de la question de la vaccination, il révèle que son service dispose de vaccins mais pas en quantité suffisante.

"On a fait une expression de besoins en vaccins dans la zone pour qu'on puisse vacciner le cheptel sensible, de même que les populations sensibles", a-t-il relevé, assurant que la situation est suivie de près.