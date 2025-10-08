Sénégal: Le pays mise sur des 'partenariats stratégiques' pour son développement

Diamniadio — Le Sénégal vise plus que des investissements et mise surtout sur "des partenariats stratégiques" pour asseoir son développement, a indiqué le président Bassirou Diomaye Faye, mardi, dans une allocution prononcée à l'ouverture de la deuxième édition du Forum Invest Sénégal.

"[...] Nous visons plus que de simples investisseurs. Nous recherchons des partenariats stratégiques, reposant sur le transfert de technologies et de compétences devant déboucher sur une main-d'oeuvre qualifiée", a notamment déclaré le chef de l'Etat.

Prévue pour deux jours, la deuxième édition du Forum Invest Sénégal se tient à Diamniadio.

"L'intégration systématique des chaînes de valeur locales en privilégiant l'approvisionnement auprès des PME sénégalaises ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée", figurent également parmi les priorités du Sénégal, selon le président Faye.

Il a aussi cité "le co-investissement qui encourage la participation des acteurs économiques sénégalais dans le capital de vos projets".

Dans cette perspective, il a annoncé la finalisation, d'ici la fin de l'année, du travail de révision du Code des investissements, du Code général des impôts et du Code des douanes.

Il en est de même pour réformes juridiques sur la sécurité sociale, les marchés publics, le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales, a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, ces nouveaux instruments proposeront "des incitations ciblées", en permettant des garanties juridiques mieux adaptées aux réalités du marché et des entreprises.

Le Forum "Invest in Sénégal", prévu pour deux jours, vise à attirer les investisseurs étrangers autour des grandes orientations économiques du Sénégal, selon les autorités.