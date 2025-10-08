Sénégal: FII du pays 2025 - L'Arabie Saoudite renforce son partenariat avec le Sénégal

L'Arabie Saoudite, invitée d'honneur du Forum Invest in Sénégal 2025, a réaffirmé son engagement stratégique envers le Sénégal à travers un discours prononcé par son ministre de l'Investissement, Khalid Al-Falih. Il a salué la vision du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et exprimé la volonté du Royaume de s'impliquer durablement dans les projets de développement du pays.

Parmi les projets majeurs, on retrouve la station de dessalement de la Grande Côte, financée par ACWA Power pour 750 millions d'euros, visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans la région de Dakar. En parallèle, un projet de production d'énergie solaire de 300 mégawatts est en cours, avec un investissement de 250 millions d'euros.

Khalid Al-Falih a souligné les liens solides entre les deux nations, issus de l'histoire, de la foi et de la coopération religieuse, économique et culturelle. Il a mis en avant la convergence entre la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite et la Vision 2050 du Sénégal, particulièrement dans le domaine de la diversification économique et de l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a également salué le rôle du Sénégal en tant que « hub stratégique pour les investissements en Afrique » et a souligné l'importance du plan d'investissement de 25 milliards de dollars annoncé par le Prince Mohammed bin Salman pour l'Afrique.