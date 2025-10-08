Sénégal: Escroquerie au visa - Deux individus interpellés

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l'interpellation de deux individus impliqués dans un réseau de fraude et d'escroquerie visant à obtenir des visas frauduleux pour l'Angleterre. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illégale de données personnelles, et usurpation d'identité.

L'enquête a été déclenchée après qu'une victime se soit manifestée, affirmant avoir été victime d'une arnaque de grande envergure. Selon ses déclarations, un individu, qu'il aurait rencontré dans un restaurant des Parcelles Assainies, lui aurait promis l'obtention d'un visa pour l'Angleterre moyennant la somme de trois millions cinq cent mille FCFA (3 500 000 FCFA).

Le plaignant, après un accord, aurait remis en main propre la somme d'un million FCFA (1 000 000 FCFA) et effectué un virement de huit cent mille FCFA (800 000 FCFA) via le service mobile Wave. En dépit de la promesse, la victime n'a jamais reçu le visa et a déposé plainte auprès des autorités.

Les investigations menées par la DNLT ont permis de remonter la piste des suspects, l'un desquels a utilisé un téléphone portable pour activer plusieurs cartes SIM, dont une liée au numéro de téléphone utilisé dans la fraude. Lors de son arrestation, le suspect a admis avoir acheté deux cartes SIM aux abords de la SONATEL de la Cité SOPRIM des Parcelles Assainies, mais a nié être au courant de l'activation de la troisième puce incriminée.

Interrogés, les deux suspects ont nié toute implication dans l'activation des cartes SIM et se sont renvoyés la balle concernant la responsabilité de la fraude. Cependant, malgré leurs dénégations, les preuves accablent l'un d'eux, dont le téléphone portable a été utilisé pour activer les cartes SIM liées à l'escroquerie. Les deux individus ont été déférés auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Les autorités continuent leurs investigations pour élucider toutes les ramifications de cette escroquerie et identifier d'autres éventuelles victimes du réseau. La DNLT a réitéré son engagement à lutter fermement contre le trafic de migrants et les pratiques illégales qui en découlent, notamment les escroqueries liées à l'émigration.