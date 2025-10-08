Un atelier régional de dialogue RH a réuni de nombreux acteurs territoriaux de Kédougou ce mardi. Objectifs : promouvoir un cadre de dialogue et de collaboration concertée avec les acteurs territoriaux pour une mise en oeuvre réussie de la réforme de la fonction publique locale et partager avec lesdits acteurs sur le cadre légale et règlementaire de la fonction publique locale et les défis qui assaillent le secteur .

Il s'agissait en outre et de façon plus spécifique, de partager la situation actuelle de la fonction publique locale, de sensibiliser les employeurs territoriaux, les autorités administratives, les percepteurs et autres acteurs sur les dispositions relatives au parachèvement de la fonction publique locale.

Au sortir de l'atelier, le directeur général du centre national de la fonction publique locale et de la formation, Alioune Kébé a indiqué que c'est une initiative majeure de dialogue RH sous forme d'ateliers visant à parcourir toutes les régions du Sénégal, avec comme but, de concerter les exécutifs locaux et les autorités déconcentrées afin de surmonter les nombreuses difficultés et contraintes rencontrées dans le parachèvement de la fonction publique locale, instituée en 2011.

« Le Centre, créé en 2021, a pour double mission principale, la gestion des ressources humaines territoriales et la formation des agents et élus des collectivités, contribuant ainsi à la vision d'une administration de proximité. Pour accompagner les collectivités face aux défis comme la gestion de la masse salariale et la formation, le Centre a notamment élaboré un guide dématérialisé des procédures administratives et déployé un catalogue de formation continue, formant des référents RH et soutenant la gouvernance territoriale » a-t-il éclairé.

Il a poursuivi que les missions dudit centre tournent autour de la gestion des ressources humaines territoriales à travers la fonction publique locale, et de la formation des agents et des élus des collectivités territoriales. « Ce sont des missions importantes dans le cadre de la vision du projet Sénégal 2050, de la vision du président de la République qui voudrait qu'on ait une administration de proximité mais aussi une administration proche des usagers.

Et dans cette dynamique, le Centre national de la fonction publique locale a dans ses missions, cette responsabilité d'accompagner les collectivités territoriales en matière d'expertise, mais aussi en matière de gestion de la masse salariale, en matière de gestion statutaire, de gestion des carrières des agents et des acteurs territoriaux » a-t-il appuyé.

L'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement Mouhamadoul Moustapha Gaye s'est satisfait de cette initiative du centre national de la fonction publique locale et de la formation visant à améliorer l'administration des ressources humaines. Il a souligné que depuis la mise en oeuvre de la fonction publique locale en 2011, son efficacité n'est pas encore optimale, justifiant ainsi l'importance d'un atelier de dialogue RH.