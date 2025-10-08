Sénégal: Mariages, baptêmes, funérailles - Le Gouverneur réglemente les cérémonies sur la voie publique

Face à la recrudescence des cérémonies familiales ou traditionnelles organisées sur la voie publique sans autorisation préalable, le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a tenu à rappeler les règles en vigueur, en vue de préserver la sécurité publique, d'éviter les nuisances et de garantir la libre circulation des personnes et des biens.

Dans un communiqué adressé au public, le chef de l'exécutif régional a rappelé à l'ordre les citoyens concernant l'utilisation de la voie publique pour l'organisation de cérémonies. L'objectif est de garantir la libre circulation et d'assurer la sécurité publique.

Il dit avoir constaté une recrudescence de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel (baptêmes, mariages et autres) organisées sur la voie publique sans déclaration préalable. Ces événements, souvent accompagnés de sonorisations bruyantes, sont pointés du doigt pour les perturbations de la circulation qu'ils engendrent, les nuisances sonores qu'ils provoquent et les risques qu'ils représentent pour la sécurité de tous.

Le communiqué rappelle que la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Par conséquent, son utilisation à des fins privées ne peut être tolérée qu'à titre exceptionnel.

Sanctions immédiates

Pour toute occupation de la voie publique, une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente est désormais exigée, au moins trois (03) jours avant la tenue de l'événement. De plus, l'utilisation d'une sonorisation en plein air nécessite une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative.

Le Gouverneur précise, dans le communiqué, que le non-respect de ces dispositions réglementaires exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, pouvant aller jusqu'à l'interruption immédiate de la manifestation et à l'engagement de poursuites judiciaires.

L'État du Sénégal lance également un appel au civisme et à la responsabilité de tous les citoyens afin de veiller au respect de ces règles. Il exhorte les populations à garantir la sécurité des personnes et des biens, à préserver la libre circulation et à favoriser une bonne cohabitation entre les usagers de l'espace public.

Le Gouverneur a instruit les préfets, sous-préfets, maires et délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité, de veiller à l'application rigoureuse de ces règles, marquant ainsi la volonté des autorités de mettre un terme aux désagréments occasionnés par ces pratiques.