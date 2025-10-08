Sénégal: De l'intérim à la confirmation - Pape Thiaw, l'audace tranquille d'un patron

Il y a un an jour pour jour, le 13 octobre 2024, Pape Thiaw dirigeait pour la première fois la sélection nationale du Sénégal, en qualité d'intérimaire. Moins de deux mois plus tard, le 10 décembre, il était confirmé à la tête des Lions. Pour marquer cette première année de son mandat, Le Soleil propose tout au long de cette semaine une série d'articles consacrés à son parcours, ses choix et son impact sur le banc des Lions.

D'un intérim imposé à une légitimité gagnée sur le terrain

Après une année à la tête de la sélection nationale du Sénégal, le bilan de Pape Thiaw est globalement positif, du moins si l'on se base sur les chiffres. Pourtant, il était loin d'imaginer qu'il prendrait si vite les rênes de l'équipe nationale. Son aventure a commencé comme un simple intérim, mais ses résultats ont rapidement mis tout le monde d'accord. Sa confirmation au poste est alors devenue une évidence.

Un intérim né dans la tempête

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pape Thiaw a hérité de l'équipe nationale du Sénégal dans un contexte très particulier. Le football sénégalais traversait alors une zone de turbulence. Le contrat d'Aliou Cissé arrivait à terme en septembre 2024. Le ministère des Sports, de la Culture et de la Jeunesse refusait de prolonger son mandat, alors que la Fédération sénégalaise de football (FSF) souhaitait le reconduire au moins jusqu'à la CAN 2025, prévue au Maroc.

Un accord avait même été trouvé entre la FSF et El Táctico, mais c'est finalement le ministère qui a eu le dernier mot. Aliou Cissé ne sera pas prolongé, alors qu'il avait déjà dressé sa liste de 26 joueurs. La décision est tombée juste avant la trêve internationale d'octobre 2024, à la veille d'une double confrontation capitale face au Malawi, en éliminatoires de la CAN. Le Sénégal occupait alors la deuxième place du groupe derrière le Burkina Faso.

Adjoint de Cissé, Pape Thiaw a été désigné pour assurer l'intérim, avec pour mission de qualifier le Sénégal à la CAN. Il a fait avec les moyens du bord et la liste héritée de son prédécesseur. Ses débuts sont pourtant parfaits : victoire 4-0 à Dakar face au Malawi, puis succès 1-0 au retour. Rapidement, il donne un nouveau visage à la sélection, avec un football séduisant et dominateur, misant sur l'attaque.

Le plus dur restait à faire. Le Sénégal était encore derrière le Burkina et devait disputer deux matchs décisifs en novembre. Résultat : victoire 1-0 à Ouagadougou contre les Étalons, puis 2-0 à Dakar face au Burundi. Mission accomplie pour le sélectionneur intérimaire. En quatre matchs, il aligne quatre victoires, huit buts marqués et aucun encaissé. Le constat est clair : Pape Thiaw est l'homme de la situation.

D'autres noms circulaient, comme Habib Bèye et Omar Daf, mais l'ancien international avait une longueur d'avance. Surtout qu'il avait déjà marqué les esprits en remportant le CHAN 2023 en Algérie avec les Lions locaux. La FSF lui propose alors un contrat : il devient officiellement le successeur d'Aliou Cissé, avec pour objectifs de qualifier le Sénégal à la Coupe du monde 2026 et de remporter la CAN.

Pape Thiaw, le renouveau tactique des Lions

Depuis son arrivée, Pape Thiaw a imposé un nouveau visage à l'équipe nationale. Contrairement à Aliou Cissé, qui s'appuyait sur une organisation ultra-défensive, il a choisi un style audacieux et offensif. Là où Cissé misait sur une défense de fer et des victoires serrées (1-0, 2-0...), Thiaw préfère prendre des risques : son credo est simple, marquer plus que l'adversaire.

Il a transmis cette mentalité à son groupe, qui ne panique jamais lorsqu'il concède l'ouverture du score. Face à l'Angleterre (1-0 puis victoire 3-1) ou contre la RDC (mené 2-0 puis victoire 3-2), les Lions ont su rester fidèles à leur plan de jeu. Séduisants et efficaces, ils n'ont pas tardé à convaincre.

Mais l'ancien attaquant ne néglige pas pour autant la défense. En dix matchs à la tête de l'équipe A, le Sénégal n'a encaissé que quatre buts. Lors de son sacre au CHAN 2023, ses hommes n'avaient concédé qu'un seul but en six matchs. Preuve que pour lui, une grande équipe doit être équilibrée : solide derrière, tranchante devant. Audacieux, Pape Thiaw prend aussi ses décisions sans trembler. Une qualité rare et précieuse à ce niveau.

Le rêve mondial en ligne de mire

Confirmé en décembre 2024, Pape Thiaw a devancé Omar Daf et Habib Bèye pour devenir sélectionneur national. Sa mission d'intérimaire avait déjà marqué les esprits : non seulement il avait qualifié le Sénégal à la CAN, mais il avait aussi arraché la première place du groupe, alors que l'équipe était mal embarquée.

Aujourd'hui, il a deux objectifs majeurs : qualifier les Lions au Mondial 2026 et remporter la CAN au Maroc. La première mission est quasiment accomplie. Quand il a pris l'équipe, le Sénégal était deuxième du groupe B avec 8 points, derrière le Soudan (10 points). En quatre matchs, les Lions sont passés leaders avec 18 points, grâce notamment à des victoires contre le Soudan et la RDC. Il reste deux matchs à jouer, face au Soudan du Sud et à la RDC. La qualification pourrait être acquise dès octobre.

Ses débuts impressionnants laissent entrevoir un avenir prometteur. Son arrivée n'était pas forcément prévue, mais il a su saisir l'opportunité et transformer un intérim en réussite durable. Aujourd'hui, il a confirmé qu'il est bien l'homme de la situation. Mais le plus dur reste à venir : gagner la CAN et emmener le Sénégal au Mondial 2026.