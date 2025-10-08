Les Lionnes ont découvert ce mardi leurs adversaires pour le tournoi qualificatif (mars 2026) à la Coupe du monde de basketball féminin (Allemagne 2026). Le Senegal se retrouve dans le groupe B en compagnie de la Nouvelle Zélande, du Porto Rico, des Etats-Unis, de l'Espagne et de l'Italie.

C'est un groupe relevé qui attend les Lionnes qui avaient échoué aux portes des demi-finales de l'Afrobasket 2025 du basketball pour le Tournoi qualificatif au prochain mondial féminin aux se tiendra en Allemagne. Le Sénégal fait partie du groupe B en compagnie de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Porto Rico, de l'Espagne et de l'Italie. Un groupe très relevé pour les Lionnes qui devront ainsi faire face à la crème du basketball mondial.