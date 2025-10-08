Sénégal: Cérémonies sur la voie publique - Le Gouverneur de Dakar rappelle à l'ordre

Face à la recrudescence de cérémonies familiales ou traditionnelles organisées sur la voie publique sans autorisation, le Gouverneur de la région de Dakar a tenu à alerter la population. Baptêmes, mariages et autres rassemblements similaires se multiplient dans les rues, causant des nuisances sonores, des perturbations de la circulation et posant de sérieux problèmes de sécurité.

Dans un communiqué officiel, le Gouverneur rappelle que la voie publique est un espace destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Son usage à des fins privées ne peut se faire qu'à titre exceptionnel et doit être encadré. Il informe ainsi que toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préalable, au moins trois jours avant l'événement, auprès de l'autorité administrative compétente.

Il est également précisé que toute utilisation de sonorisation en plein air est soumise à une autorisation spéciale. En cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la loi, notamment l'interruption immédiate de la manifestation et d'éventuelles poursuites judiciaires.

Appelant au sens civique et à la responsabilité de tous, le Gouverneur insiste sur l'importance de ces mesures pour garantir la sécurité, préserver la fluidité du trafic et permettre une cohabitation harmonieuse dans l'espace public. Il exhorte enfin les autorités locales et les forces de sécurité à veiller scrupuleusement à l'application de ces règles.