Cote d'Ivoire: Le Rotary club Abidjan-Biétry lance la construction d'un centre de santé pour la pouponnière

7 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La pouponnière de Dabou connaîtra bientôt un tournant décisif dans la prise en charge sanitaire de ses pensionnaires. Le vendredi 26 septembre 2025, le Rotary club Abidjan-Biétry a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé moderne, estimé à 50 millions de FCFA. Une initiative qui s'inscrit dans le plan d'actions 2025-2026 du club, et qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants en situation de vulnérabilité.

Ce projet, financé grâce aux contributions du Rotary club Abidjan-Biétry et de ses partenaires, vient répondre à un besoin crucial pour la pouponnière. En effet, l'établissement accueille de nombreux enfants dont la santé et le bien-être nécessitent une attention permanente. « À travers cette action, nous entendons soutenir les efforts du gouvernement en matière de protection de l'enfance et donner le sourire à ces enfants », a déclaré Laurent Coffy, président du Rotary club Abidjan-Biétry.

La directrice de la pouponnière, Mme Ouattara Korotoum, n'a pas caché sa gratitude. Depuis 2022, l'institution bénéficie régulièrement de dons en vivres, produits pharmaceutiques et autres appuis matériels de la part du Rotary Abidjan-Biétry. « Ce centre de santé est une réponse concrète à l'un de nos besoins les plus urgents », a-t-elle affirmé.

Présidant la cérémonie au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, M. Moussa Diarrasouba, directeur de cabinet dudit ministère, a souligné la portée sociale de ce projet. « La construction de ce centre matérialise une conviction partagée : chaque enfant, quelle que soit sa condition ou son origine, mérite la dignité, les soins et l'accompagnement nécessaires à son épanouissement », a-t-il indiqué.

La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités du Rotary, des élus et cadres de Dabou, ainsi que des représentants de la région des Grands Ponts. L'événement a été marqué par un fort élan de solidarité, témoignant de l'importance d'unir les efforts pour l'avenir des enfants les plus fragiles.

