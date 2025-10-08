Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La jeunesse de Treichville pour un scrutin sans violence

Les jeunes de Treichville veulent pleinement jouer leur partition pour un scrutin présidentiel apaisé le 25 octobre prochain. C'est l'enjeu qui a prévalu à l'organisation, les 3 et 5 octobre 2025, à Yamoussoukro, d'un séminaire de renforcement des capacités des membres du bureau exécutif de l'Union de la jeunesse communale de Treichville (Ujct) et des présidents de quartier.

Les participants, au nombre de 48, ont planché durant deux jours sur le thème : « Quelle contribution de la jeunesse communale de Treichville pour des élections apaisées ».

Le président de l'Ujct, Ouattara N'Golo, a rappelé que les élections sont un moment sensible de la vie démocratique d'une société. Elles appellent à une implication responsable de la jeunesse, qui devrait s'affranchir de sa vulnérabilité et des tentatives d'instrumentalisation dont elle est l'objet. Ce séminaire, a souligné le dirigeant de l'Ujct, est destiné à préparer les leaders de Treichville à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans les communautés.

Ouattara N'Golo s'est appesanti sur la nécessité pour la jeunesse Treichvilloise d'incarner une génération consciente, responsable et déterminée à jouer son rôle citoyen. « La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Treichville a besoin de nous. Nous devons incarner cette jeunesse consciente et responsable, capable de transcender les clivages, de refuser la violence et de promouvoir le dialogue. Nous devons être les gardiens de la fraternité, les ambassadeurs de la tolérance et les artisans d'élections apaisées », a-t-il lancé.

L'orateur principal du conclave, Landry Kuyo, a échangé avec ses hôtes sur trois axes majeurs. Il s'agit du rôle du leader en période électorale, les mécanismes et actions à poser pour fédérer la communauté et la libre compétition électorale.

Landry Kuyo a insisté sur l'exigence pour la jeunesse communale, en tant qu'institution, de rester neutre en cette période de compétition électorale. Il a exhorté son auditoire à faire comprendre aux jeunes que « leur choix doit s'exprimer dans les urnes et non dans la rue ».

Le sous-directeur chargé de l'éducation à la mairie de Treichville, M. Kramo, a, au nom du maire François Amichia, réitéré le soutien et l'engagement des autorités communales aux côtés de la jeunesse. Notamment, dans son combat pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale.

Ce séminaire de l'Ujct marque, en effet, la phase préparatoire de son plan d'action en faveur d'élections apaisées. Il sera suivi de tournées de sensibilisation dans les 48 quartiers de Treichville à compter de cette semaine.