Cote d'Ivoire: Promotion de la paix et la cohésion nationale - Jean-Louis Moulot confie une mission aux jeunes de Bassam

7 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Un tournoi de maracana zone dit de la fraternité et de la paix a été organisé, le 4 octobre, au complexe sportif Mamadou Touré de la cité balnéaire.

Grand-Bassam veut conserver sa belle notoriété de cité de paix et de cohésion. Aussi, le conseil municipal a entrepris de se servir du football, discipline sportive la plus fédératrice en Côte d'Ivoire, pour atteindre cet objectif à l'approche des joutes électorales qui arrivent à grands pas. Il a organisé un tournoi de maracana zone dit de la fraternité et de la paix, le 4 octobre, au complexe sportif Mamadou Touré situé en plein coeur de la ville. Les 26 villages et quartiers de la cité balnéaire ont été représentés à ce tournoi.

Le maire Jean-Louis Moulot, artisan de cette initiative saluée par toutes les parties prenantes, a expliqué le but du tournoi. « Ce tournoi nous offre l'opportunité de rassembler l'ensemble de la jeunesse de Grand-Bassam et de leur passer le message de la cohésion et de la paix. Le football, c'est un ensemble de règles qu'il faut respecter. Cela doit être la même chose pour l'élection présidentielle. Il faut que le fair-play soit au rendez-vous et c'est de la responsabilité des jeunes de prôner ces valeurs », a lancé le premier magistrat de Grand-Bassam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'initiative a reçu le soutien de trois départements ministériels : le ministère en charge des Sports et du Cadre de vie, celui de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et celui de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Anka Kouléon, cheffe de cabinet du troisième ministère cité, a saisi l'occasion pour passer des messages de paix.

« A chaque fois que notre département est sollicité à Grand-Bassam, c'est avec plaisir que nous venons, surtout que celle-ci arrive à un moment décisif pour notre pays. Il était important de venir rappeler ces valeurs qui fondent notre nation : la cohésion nationale, la fraternité, la solidarité, l'ouverture, l'acceptation de la diversité. C'est l'occasion de rappeler à chacun ici que l'élection ce n'est pas la guerre, c'est juste exprimer un choix », a-t-elle déclaré.

Pour Adama Doumbia, directeur général de l'Oissu (Office ivoirien des sports scolaires et universitaires), représentant le ministre des Sports et du Cadre de vie, il faut que tout le monde intègre le principe du respect des règles. « En s'adonnant à la pratique sportive, on intègre l'habitude de respecter les règles. C'est ce que nous voulons transposer dans le champ politique afin d'inviter les populations au respect des règles, des institutions, des décisions de ceux à qui nous avons confié la conduite des opérations de vote. Si tout le monde respecte les règles, tout se passera bien », a-t-il expliqué.

Vingt-six (26) équipes, à raison d'une par village ou quartier, se sont affrontées dans des parties de 10 minutes. La victoire et encore moins les scores importaient peu, l'essentiel était de voir les jeunes rassemblés, fraternisant autour de ce qu'ils aiment, le football et leur pays.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.