Cote d'Ivoire: Affaire « l'huile sur riz de Zaha » - Le joueur en colère dit en avoir « Assez de cette stupidité ! »

L'international ivoirien, Wilfried Dazet Zaha, est sorti de son silence sur les réseaux sociaux. Agacé par la persistance d'une vieille rumeur devenue « moquerie nationale », l'attaquant de Charlotte FC a fermement demandé aux internautes de tourner la page de « l'huile sur riz de Zaha ».

Les plaisanteries ont leurs limites. Et Wilfried Zaha vient de les fixer. L'attaquant ivoirien - connu pour son tempérament calme et réservé, selon ses proches - a brusquement haussé le ton le lundi 6 octobre 2025 sur Snapchat, excédé par une question d'un internaute qui relançait la fameuse expression : « Qui a mis huile sur riz de Zaha ? ». Une phrase devenue virale sur les réseaux sociaux depuis 2023 et que le joueur juge profondément "irrespectueuse".

« Je sais que les Ivoiriens aiment rire et plaisanter, mais ça suffit maintenant... Arrêtez d'essayer de me manquer de respect avec cette stupide rumeur qui n'est même pas vraie », a-t-il écrit dans une story, visiblement courroucé. Avant d'ajouter : « Si tu ne me respectes pas, ce n'est pas grave, mais tu me respecteras. C'est la première et la dernière fois que je parle de cette stupidité ».

Derrière cette sortie inhabituelle du joueur formé à Crystal Palace, se cache une exaspération longtemps contenue. Zaha dénonce le fait que de nombreuses personnes aient cru à une rumeur lancée, selon lui, par "un vieux fou", en référence à une séquence télévisée où le journaliste, Martial Gohourou, avait évoqué, à l'hiver 2023, une anecdote douteuse sur un prétendu repas mal passé entre le joueur et la sélection nationale. L'expression "huile sur riz de Zaha" était alors née, transformée en blague populaire sur les réseaux sociaux, au grand dam du principal concerné.

Un malaise plus profond

Le message de l'ailier gauche de 32 ans révèle un malaise plus profond dans sa relation avec le public ivoirien. L'ancien joueur de Manchester United, parfois critiqué pour ses absences en sélection ou ses prises de position, estime qu'il mérite davantage de respect au vu de son engagement pour le maillot orange. « Vous êtes les mêmes personnes qui me demandent de venir jouer pour le pays », a-t-il rappelé, soulignant l'incohérence entre les attentes des fans et leurs moqueries récurrentes.

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte particulier. Depuis la trêve internationale d'octobre 2023 -- marquée par deux nuls face au Maroc (1-1) et à l'Afrique du Sud (1-1) -- Zaha n'a plus été convoqué en sélection. Il avait manqué la CAN 2023 organisée à domicile, une compétition remportée par les Éléphants sans lui, sous la direction du sélectionneur Jean-Louis Gasset, puis d'Emerse Faé après la phase de groupes.

Un avenir toujours flou en sélection

Depuis son sacre continental, la Côte d'Ivoire a entamé un nouveau cycle sous la houlette de Emerse Faé, désormais sélectionneur principal depuis le 24 janvier 2024. Malgré une approche opérée par le sélectionneur adjoint pour sonder sa disponibilité, Wilfried Zaha (5 buts en 31 sélections) n'a toujours pas été rappelé. L'attaquant de Charlotte FC (MLS) semble pourtant "désireux" de renouer avec la sélection, à condition d'évoluer dans un climat de respect mutuel.

Son message, bien que virulent, sonne comme une mise au point : Zaha veut en finir avec les moqueries et réclame la reconnaissance due à un international qui, depuis 2017, a choisi de représenter la Côte d'Ivoire, son pays de naissance, plutôt que l'Angleterre avec qui il a connu des sélections chez les Espoirs.