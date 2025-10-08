Afrique: 2e tirage de la 'Tombola Foot' - Cinq abonnés en route pour Marrakech

La salle VIP du stade Félix Houphouët-Boigny a abrité, ce mardi 7 octobre 2025, le deuxième tirage de la « Tombola Foot ». Une initiative de Moov Africa Côte d'Ivoire visant à rapprocher ses abonnés de la grande fête du football continental.

Après une première phase couronnée de succès, ce second tirage, couvrant la période du 1er au 30 septembre 2025, a confirmé l'engouement des participants. Des dizaines de clients sont repartis avec divers lots high-tech - téléviseurs, smartphones et équipements connectés - tandis que cinq super lauréats ont décroché le graal : un séjour VIP à Marrakech pour assister à un match de la prestigieuse compétition panafricaine de football.

Les bénéficiaires de ce voyage inédit sont Kouassi Serge Pacôme, Kouadio N'Guessan Marie-Paule, Koné Yao Moussa, Bleu Seri Franck Arnaud et Assié Allou Sylviane.

Présent lors de la cérémonie, le Directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire, M. Lhoussaine Oussalah, a souligné que la Tombola Foot est conçue comme « une véritable expérience qui associe innovation, passion du football et proximité avec les abonnés », traduisant ainsi la volonté de l'entreprise de renforcer son lien avec les populations.

Le programme se poursuit avec la troisième saison de la Tombola Foot, prévue du 10 octobre au 9 décembre 2025. Les abonnés auront encore l'occasion d'accumuler des points et de participer aux tirages, avec à la clé des récompenses variées et, pour les plus chanceux, un voyage inoubliable au Maroc.

À travers cette initiative, il s'agit selon l'entreprise, d'inviter tous ses clients à saisir l'opportunité de vivre, eux aussi, la ferveur de Marrakech, en souscrivant aux offres mises en place pour la Tombola Foot.