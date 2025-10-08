Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 à Bouaké - Plus de 400 jeunes rejoignent le Rhdp

A quelques semaines de la présidentielle, plus de 400 jeunes de la région de Bouaké ont décidé de rejoindre les rangs du Rhdp le dimanche 5 octobre 2025, au siège régional du parti à Bouaké.

Pour Germain Koffi N'Goran, initiateur de l'événement et Ludovic Kouamé, président de la jeunesse communale de Djebonoua, cette adhésion massive obéit à un choix réfléchi. Car Bouaké est un exemple de progrès grâce au Président de la République et au leadership du maire Amadou Koné. « Nous nous engageons non seulement pour des élections apaisées dans notre région, mais surtout donner une victoire au candidat du Rhdp, grâce à qui la Côte d'Ivoire a retrouvé la stabilité et le développement », disent-ils.

Le coordonnateur régional, Amadou Koné, a invité les jeunes à s'éloigner de toute forme de violence et d'incivisme, prônant à l'occasion la paix et la cohésion sociale. « L'houphouétisme est une philosophie vivante fondée sur la tolérance, le dialogue, l'unité, la paix et le développement. Houphouët-Boigny a construit la nation sur ces valeurs. Sa volonté n'était pas de créer un parti puissant, mais de servir le pays », a insisté Amadou Koné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est pourquoi, dit-il, Alassane Ouattara, héritier de cette vision, met ses compétences au service de la nation. « En rejoignant le Rhdp, vous devenez des militants à part entière, pleinement engagés dans le développement de votre pays », a déclaré Amadou Koné.