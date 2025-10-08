Cote d'Ivoire: Hommage au drapeau - Fonctionnaires et agents de l'Etat invités au devoir de réserve

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a tenu le lundi 6 octobre 2025, la dernière cérémonie solennelle en l'honneur de l'emblème national avant le scrutin.

L'événement qui s'est déroulé sur l'esplanade de la Cité administrative au Plateau, a été marqué par un discours fort sur le rôle de l'administration. Ainsi, prenant la parole sur le thème : « Responsabilité citoyenne du fonctionnaire en période électorale », Zoguehi Auguste, préfet hors grade et Inspecteur général des services de l'Administration du territoire, a souligné l'importance de la rigueur et du devoir de réserve des fonctionnaires et agents de l'État.

Il a insisté sur le rôle fondamental du fonctionnaire comme garant de l'État et, par extension, garant de la neutralité du processus électoral. « En période électorale, le fonctionnaire devient le garant de la neutralité de l'État et de l'égalité des citoyens. La Constitution ivoirienne (Art. 30) exige que la République assure l'égalité devant la loi sans distinction, un impératif qui s'incarne par la neutralité de l'administration », a rappelé le préfet hors grade.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Zoguehi Auguste a, en outre, souligné l'impératif de l'obligation de réserve qui incombe à tout agent public afin de garantir l'équité du jeu démocratique.

L'Inspecteur général a lancé un appel à la cohésion nationale. Il a exhorté l'ensemble des citoyens et tout particulièrement les fonctionnaires et agents de l'Etat à oeuvrer résolument pour la consolidation de la paix sociale en plaçant l'intérêt général au-dessus des passions partisanes.

« Le succès du scrutin sera mesuré non seulement par le vainqueur, mais aussi par la manière dont chaque fonctionnaire aura contribué à garantir l'intégrité du processus électoral », a-t-il affirmé, soulignant l'immense responsabilité collective pour faire triompher l'État de droit.