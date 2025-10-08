Cote d'Ivoire: Election présidentielle - Amadou Koné met 244 délégations en mission à Bouaké

Dans le cadre de la présidentielle à venir, le directeur régional de campagne du Rhdp pour Bouaké, Brobo et Djebonoua, Amadou Koné, a initié une opération de proximité. Ainsi, 244 délégations ont été déployées sur le terrain du 7 au 9 octobre 2025.

Leur mission est d'écouter les populations, partager les informations sur les élections et rappeler les règles du jeu démocratique pour un scrutin apaisé. Cette démarche traduit la volonté du Rhdp de s'assurer que chaque citoyen soit informé et impliqué, dans un contexte où la sécurité et la cohésion sociale sont des priorités absolues.

Les délégations déployées sur le terrain devront mettre l'accent sur la préservation des acquis économiques et sociaux, l'unité nationale et la cohésion entre les communautés, la prospérité partagée à travers des projets concrets, ainsi que la solidarité à tous les niveaux, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Les populations sont invitées à participer activement à la vie démocratique et à retirer leurs cartes d'électeur pour un scrutin transparent.

Amadou Koné a surtout rappelé aux délégations que leur mission est essentielle pour garantir un scrutin apaisé. « Chaque rencontre avec les populations est une occasion de renforcer le dialogue, de prévenir les tensions et de faire de notre région un modèle d'élections apaisées », a souligné Amadou Koné.