Afrique: Afrobasket 2025 - DeSagana Diop salue le parcours des Lions et mise sur l'avenir

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, Ngagne DeSagana Diop a dressé un bilan positif de la participation des Lions à l'Afrobasket 2025 en Angola, marqué par une 3e place, estimant que ce groupe en reconstruction, dispose d'un fort potentiel pour faire le plein durant les fenêtres des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Les fenêtres qualificatives se tiendront de novembre 2025 à mars 2027, avec six fenêtres au total.

Un mois après l'Afrobasket masculin 2025 remporté par l'Angola, pays hôte de cette 31e édition, DeSagana Diop a accordé un entretien au mensuel "Jolof' Basket", un magazine spécialisé dans cette discipline.

Le mensuel sportif, qui en est à sa quatrième parution en septembre, est une initiative du journaliste sportif sénégalais Mor Bassine Niang.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce numéro, le technicien sénégalais est revenu sur les enseignements tirés du tournoi, évoquant notamment la défaite en demi-finale face au Mali, les absences de joueurs cadres, son avenir à la tête de la sélection nationale et les autres perspectives.

"Cette édition, nous avions l'ambition de gagner le trophée de l'Afrobasket qui nous fuit depuis 1997. Nous allons continuer à travailler. Nous croyions en nous et avions tout fait pour gagner. Le moment n'est pas encore venu et nous allons continuer à nous améliorer. Un jour, la porte va s'ouvrir et nous aurons cette coupe. II ne faut jamais abandonner dans la vie", a soutenu l'ancien joueur des Mavericks de Dallas (2005-2009).

Le Sénégal a été éliminé en demi-finale de l'Afrobasket masculin 2025 par le Mali (80-87). Les Lions ont terminé à la 3e place de la compétition, après avoir battu le Cameroun (98-72).

"Je n'ai pas dormi après la défaite en demi-finale face au Mali. Mais le sport a ses réalités et on fait avec. Sur les 12 joueurs, seuls trois avaient déjà pris part à l'Afrobasket (Ibrahima Fall Faye, Pape Moustapha Diop et Brancou Badio). C'est vrai que j'étais assistant de Boniface en 2021, mais je venais de découvrir la compétition comme titulaire, nous avons eu des absents de taille comme Mbaye Ndiaye, Mouhamed Gueye et Caleb Homesley", a analysé le coach DeSagana Diop.

Selon lui, ces joueurs, de potentiels titulaires, auraient "apporté un plus à l'équipe et renforcé le groupe. "C'est le sport et on va continuer le travail", a-t-il assuré.

"Je tire un bilan positif de cette participation. Les gosses ont tout donné et ont sorti de grandes équipes comme le Soudan du Sud et le Nigeria. Nous avons fini 3e en battant le Cameroun. Je pense que l'avenir est prometteur. Nous étions la 2e équipe la plus jeune de l'Afrobasket", s'est dit, rassurant, le Sénégalais drafté à la huitième position par les Mavericks de Dallas en 2001.

Le coach qui a pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal en 2022, estime que plusieurs joueurs dans le groupe "peuvent jouer d'autres Afrobaskets et la prochaine Coupe du monde 2027.

"Mais je pense que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons continuer le travail et faire le plein durant les fenêtres des éliminatoires de la Coupe du monde et se qualifier. C'est l'objectif", a soutenu Ngagne DeSagana Diop.