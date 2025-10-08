Sénégal: Le pays compte 91 ophtalmologistes et reste loin du ratio (Médecin)

Dakar — Le coordonnateur du Programme national de la santé oculaire (PNSO), Moutar Dieng Badiane, a fait le point, mardi, sur la disponibilité des ressources humaines en ophtalmologie qui sont actuellement au nombre de 91, soit 1 ophtalmologiste pour 130 000 habitants avec des disparités régionales.

"Il faut un ophtalmologiste pour 205 000 habitants. Nous sommes à un ophtalmologiste pour à peu près 130 000 habitants. Mais la difficulté, c'était la répartition géographique", a déploré Dr Badiane.

Il animait un point de presse en prélude de la journée mondiale de la vue prévue le 9 octobre. Le thème de cette année est "Aimez vos yeux".

Selon lui, presque 80% de ces ophtalmologistes étaient répartis sur le seul axe Thiès-Dakar, assurant que sur les 91 ophtalmologistes recensés actuellement, une quinzaine sera encore redéployée dans les régions.

"En ce moment, chaque région a au moins un ophtalmologiste. Et certaines en ont même jusqu'à six. Tamba en a deux, Kaffrine en a deux aussi. Et je pense bien que Saint-Louis en a trois. La dernière région qui n'en avait pas, c'était Tamba et Kédougou. Et cette dernière année-là, elles ont pu avoir un ophtalmologiste. Dans la région de Matam aussi, il y en a trois : deux à Ourossogui et un à Matam", a-t-il relevé.

Il en déduit que "le ratio est atteint", grâce aux "efforts" qui sont faits, même s'il "en reste encore".

"Il faut qu'on aille véritablement vers une bande de partition de ce personnel", a-t-il plaidé en soulignant que "le personnel d'apprentissage aussi, les techniciens-ophtalmologistes au nombre de 120, sont aussi presque dans tous les départements.

L'ophtalmologue renseigne que la prévalence de la cécité est estimée à "1,42%, soit 165 000 aveugles et 550 000 malvoyants. Des chiffres qui datent de 2023.

Ne pas laisser l'enfant avoir accès à l'écran avant trois ans

Les maladies cibles du Programme national de la santé oculaire sont la cataracte, le trachome, les cécités de l'enfant, les vices de réfraction. En plus de cela, il y a les autres affections que sont la rétine diabétique, le glaucome, les traumatismes.

Pour prévenir les maladies oculaires, notamment chez les enfants, Mouctar Dieng Badiane recommande "d'éduquer nos enfants" par rapport au temps consacré à l'écran.

Il déconseille notamment de laisser l'enfant avoir accès à l'écran "avant trois ans".

"Quand l'enfant mange et qu'il est concentré sur l'écran, il n'arrive pas à bien mastiquer, il n'arrive pas à bien déglutir. Le temps qu'il faut pour la digestion ne sera pas bon", prévient Dr Badiane, soulignant que "beaucoup de problèmes digestifs" ont été identifiés.

De même, a-t-il ajouté, "les écrans aussi, avant de dormir, vont perturber le cycle du sommeil de l'enfant. L'écran le matin aussi, avant d'aller à l'école, ce n'est pas bon", a alerté l'ophtalmologue.

Il conseille également, de façon générale, de travailler sur un écran, dans un environnement "beaucoup plus clair que l'écran" et non travailler "dans la pénombre" pour éviter de fournir beaucoup d'efforts, et ainsi fatiguer les yeux.

"Il faut faire aussi la technique des +3-20+, c'est-à-dire après toutes les 20 minutes, il faut faire une pause de 20 secondes et regarder à une distance de 20 pieds avant de retourner vers les écrans", a recommandé le médecin.