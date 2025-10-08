Sénégal: Plaidoyer pour l'adoption et la promulgation d'une loi sur la santé numérique pour sécuriser les données

Le directeur adjoint de ENDA Santé, Dr Papa Djibril Ndoye, a affirmé, mardi, que des actions sont en train d'être menées pour faire adopter et promulguer une loi sur la santé numérique au Sénégal pour mieux protéger et sécuriser les données de santé des populations.

" Il n'y a pas de loi actuellement en vigueur sur la santé numérique, particulièrement au Sénégal. Et nous sommes en train de travailler pour que cette loi-là soit adoptée et promulguée, pour qu'on puisse protéger et assurer une sécurité pour les données de santé pour les populations", a indiqué M. Ndoye.

Il s'exprimait en marge d'un atelier organisé par la Coalition nationale Sénégal, membre de Transform Health et coordonnée par ENDA Santé, pour échanger sur les opportunités de financement de la digitalisation du système pour une couverture universelle de la santé.

Selon lui, il s'agit aussi de faire le plaidoyer pour la mobilisation des financements, mais également la mobilisation au niveau des communautés pour qu'elles puissent comprendre que la santé numérique est essentielle pour une meilleure prise en charge du système sanitaire.

Dans ce sillage, Fatimata Dème, directrice exécutive du forum des parlementaires africains et arabe pour la population et le développement (FAAPPD) a, pour sa part, noté la nécessité de mobiliser des financements pour relever les défis liés à la numérisation du système de santé.

Il s'agit pour elle, d"'assurer la souveraineté des données, avec la protection des données, et garantir leur hébergement sur le territoire national".

" Il y a des défis liés au manque d'infrastructures et d'accès à Internet, la nécessité d'avoir des investissements substantiels dans le cadre de la promotion de la santé numérique, mais aussi la question de la gouvernance des données et la protection de la vie privée des citoyens", a-t-elle précisé.

Elle souligne également le défi lié à la rentabilité, aux avantages qui peuvent être utiles aux populations, à la clarification des modèles économiques, des défis liés au rapport coût-efficacité, entre autres.

Elle a fait noter que cette réunion d'échange et de consultation conduira à élaborer une feuille de route pour renforcer le système de santé numérique au Sénégal, mais aussi renforcer la mise en oeuvre avec l'élaboration de cadres juridiques permettant un environnement favorable à la mise en oeuvre de ce processus.