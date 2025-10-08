Dakar — L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal est logée dans le groupe B du tournoi qualificatif (mars 2026) à la Coupe du Monde de la discipline avec de grandes équipes comme la Nouvelle Zélande, le Porto Rico, les Etats-Unis, l'Espagne et l'Italie.

Le tirage au sort du tournoi qualificatif prévu en mars 2026 au Porto Rico s'est déroulé ce mardi soir à la Maison du Basketball Patrick Baumann à Mies (Suisse).

Les 24 équipes encore en lice pour participer à la Coupe du Monde féminine vont disputer le tournoi qualificatif dans quatre tournois qui auront lieu du 11 au 17 mars 2026.

Les villes hôtes sont : Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie).

Pour décrocher sa qualification pour le tournoi mondial à Berlin, aux côtés des vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025, les équipes devront finir à l'une des trois premières places de chacun des quatre tournois.

Les tournois vont se jouer selon le format + round-robin + et au cours desquels chaque équipe va disputer cinq matchs.

Dans le tournoi auquel participera l'Allemagne, seules les deux meilleures équipes se qualifieront, aux côtés de l'Allemagne et d'un vainqueur continental.

Onze places sont encore disponibles pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2026 qui va se tenir à Berlin, elle regroupera 16 nations.

L'hôte (Allemagne) et les vainqueurs des Coupes continentales féminine FIBA 2025 (Australie, Belgique, Nigeria et USA) participeront à ces tournois de qualification, mais ces cinq équipes sont déjà assurées de disputer la Coupe du Monde féminine FIBA 2026.

Voici le résultat du tirage au sort des tournois de qualification pour la Coupe du Monde :

- Groupe A (Wuhan, Chine) : Mali, Sud Soudan, Brésil, Belgique, République tchèque, Chine

- Groupe B (San Juan, Porto Rico) : Nouvelle-Zélande, Porto Rico, États-Unis, Sénégal, Italie, Espagne

- Groupe C (Istanbul, Turquie) : Hongrie, Turquie, Argentine, Australie, Canada, Japon

- Groupe D (Lyon-Villeurbanne, France) : Colombie, Philippines, Allemagne, Corée, France et Nigeria