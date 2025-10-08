Sénégal: 235 lampadaires solaires offerts à des villages de Mbane et Bokhol

Mbane — Au total, 235 lampadaires solaires ont été offerts à plusieurs villages des communes de Mbane et Bokhol, situées dans le département de Dagana (nord), par l'ONG Tostan, en partenariat avec l'organisation américaine "Watts of Love".

Les villages bénéficiaires sont Bardial et Pathé Badji Moussa dans la commune de Mbane, ainsi que Sowanaabé Tafsir dans celle de Bokhol.

"Cette dotation de 235 lampadaires solaires vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales qui sont privées d'accès à l'électricité", a expliqué Abou Amadou Diack, coordinateur de Tostan à Dagana.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de remise du matériel, en présence des partenaires américains et du maire de Mbane, Dembel Dembarou Sow.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Diack a précisé que le choix des villages bénéficiaires a été fait sur la base d'une enquête de terrain, prenant en compte le nombre de concessions, la densité de la population et l'éloignement par rapport au centre urbain de Richard-Toll.

"Ce projet va contribuer à l'amélioration des revenus des ménages, qui pourront désormais épargner l'argent auparavant dépensé pour des solutions d'éclairage d'un coût très élevé et non durables", a-t-il souligné le responsable de Tostan.

Les lampadaires solaires, d'une autonomie de 10 ans, offrent "un éclairage public durable en réduisant les risques liés à l'obscurité et permettant aux communautés de faire des économies sur les coûts d'électricité domestique, a expliqué le coordinateur de Tostan à Dagana.

Il a ajouté que ces lampes qui étaient initialement destinées à une localité du département de Mbour récemment électrifiée, ont été redéployées, avec l'accord du bailleur, vers de nouveaux centres d'intervention de Tostan, grâce à la collaboration de l'organisation américaine "Watts of Love".