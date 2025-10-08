Sénégal: Kaolack - Installation du nouveau commandant de la zone militaire n°3, le colonel Massamba Thiam

Kaolack — Le colonel Massamba Thiam a été installé, mardi, par le chef d'Etat-major général des armées, Mbaye Cissé, dans ses nouvelles fonctions de commandant de la zone militaire (COMZONE) n°3 qui couvre les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack (centre), a constaté l'APS.

Le nouveau COMZONE, succède ainsi au colonel Diouma Sow en service depuis octobre 2023. Nouvellement installé, le colonel Massamba Thiam a noté que la zone militaire n°3 présente des "défis liés à son étendue, à la gestion de la frontière, à la sécurisation des îles du Saloum, à l'exploitation illégale des ressources ainsi qu'aux péripéties de l'environnement sécuritaire sous-régional".

"Mais, je peux vous assurer que la zone militaire n°3 dispose de moyens humains et matériels pour relever tous ces défis. De par notre posture d'anticipation et notre capacité de réaction rapide, nous pourrons efficacement défendre l'intégrité territoriale de notre zone d'action et, en liaison avec les autres forces de défense et de sécurité, garantir la sécurité des populations et de leurs biens contre toutes les formes de menaces", a assuré le colonel Thiam.

Il a promis que son action s'inscrira dans une logique de complémentarité et, surtout, de synergie avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le colonel Massamba Thiam croit pouvoir compter sur le "soutien constant" de l'ensemble des autorités administratives, territoriales, religieuses, coutumières, des acteurs territoriaux et des professionnels des médias.

"Nous comptons surtout sur l'adhésion de la population des régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack. Cette population est réellement le véritable enjeu de sécurité. Ce que nous faisons ici, c'est pour elle ; donc, on ne peut rien faire sans la population", a-t-il lancé.